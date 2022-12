Qatar 2022 | Croacia ya está con la cabeza en la semifinal contra Argentina

Una vez finalizado el partido de cuartos de final, en el que los croatas eliminaron al seleccionado de Brasil, la mentalidad ya está puesta en el enfrentamiento de semifinales contra Argentina.

“La clave será nuestra defensa, si repetimos lo que hicimos ante Brasil, no tendrán el espacio que necesitan”, señaló este sábado el seleccionador croata Zlatko Dalic, horas después de conocer que Argentina será el rival de su equipo en las semifinales del Mundial de Qatar-2022.

En un viernes espectacular, los dos gigantes sudamericanos se jugaron el pase a las semifinales en las que se habrían enfrentado en los penales. Brasil perdió ante Croacia (4-2 en los lanzamientos, 1-1 tras prórroga) y Argentina sobrevivió frente a Países Bajos (4-3, 2-2).

El equipo balcánico volvió a resultar ganador en la tanda definitiva, como ya hizo en octavos frente a Japón, de nuevo con una gran actuación de su arquero Dominik Livakovic, que esta vez paró el lanzamiento del madridista Rodrygo.

“Nos hemos clasificado entre los cuatro mejores equipos del mundo, estamos orgullosos porque Croacia y el mundo entero admiran nuestro resultado”, señaló Dalic este sábado a la televisión croata.

“Cuando eliminas a un equipo como Brasil, tienes que disfrutar del momento. Pero ahora tenemos un partido durísimo ante Argentina y no tenemos mucho tiempo para celebrarlo. El partido es el martes”, recordó el técnico que ya llevó a Croacia al subcampeonato hace cuatro años en Rusia.

En aquel torneo, Croacia se impuso ante Argentina por 3-0 en la fase de grupos. Dirigida entonces por Jorge Sampaoli, fue eliminada en octavos por Francia (4-3).

“Hoy vamos a estudiar la manera de jugar de Argentina y poner mucha atención en cómo parar a Messi”, dijo Dalic.

‘No dejar espacio a Messi’

“Intentar hacerlo hombre a hombre no es lo mejor, no lo hicimos la última vez y no lo haremos. Tenemos que cerrar su contacto con el balón. No corre mucho, espera y cuando recibe tiene fuerza y energía, tenemos que tener cuidado de no dejarle mucho espacio”, señaló en rueda de prensa Dalic sobre la manera de parar a la ‘Pulga’, que ya ha marcado cuatro goles en el Mundial.

“Tenemos que repetir lo que hicimos ante Brasil, estar cerrados, estar cerca del jugador, no tenemos nada que temer”, añadió.

El seleccionador balcánico insistió en alabar el rendimiento de sus jugadores ante Brasil.

“Jugamos un partido perfecto, los jugadores creyeron y cuando recibimos el gol no nos derrumbamos. Hicimos cambios, reforzamos nuestro ataque y recibimos la recompensa. Sé que Brasil es un gran equipo y es difícil de batir, lo hicimos de la única manera posible”, continuó.

“La disciplina de nuestro equipo es el factor decisivo”, concluyó.

Por su parte, Argentina buscará ante Croacia la revancha de Rusia-2018, cuando el 21 de junio de 2018, Argentina se estrelló con una derrota 3-0 ante Croacia en Nizhny Novgorod. Fue en la segunda jornada del grupo D del Mundial de Rusia y ahora ambos equipos volverán a medirse, el martes en semifinales de Qatar 2022.

Será el tercer enfrentamiento mundialista entre ambos países. El otro se dio en la fase de grupos de Francia-1998 y entonces Argentina venció 1-0.

Argentina llegaba a aquel partido de la segunda jornada del grupo D de Rusia-2018 herida en su orgullo al empatar 1-1 en el debut ante Islandia, en un partido en el que Lionel Messi había fallado un penal.

Un error de Willy Caballero permitió a Croacia adelantarse en el marcador por medio de Ante Rebic, en el minuto 53, y en la recta final el equipo balcánico sentenció, con las dianas de Modric (80) e Ivan Rakitic (90+1).

De esos tres goleadores croatas, solo Modric se mantiene en Qatar.

Argentina, con un punto en dos partidos, quedaba contra las cuerdas, aunque luego pudo ganar 2-1 a Nigeria y se clasificó a octavos, aunque como segunda de su grupo, lo que le envió a un cruce que terminó siendo mortal ante la Francia de Kylian Mbappé (4-3).

Croacia ganó su grupo con un pleno de tres victorias y luego hizo historia con el subcampeonato. Fueron precisamente los franceses (4-2) los que le privaron de levantar el trofeo.

