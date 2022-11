¿Quién es el hombre con discapacidad que apareció en la inauguración del Mundial?

Una auténtica muestra de cultura y espectáculo fue la que se vivió este 20 de noviembre en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 -donde 32 selecciones lucharán por el trofeo más importante a nivel de naciones- que albergó un total de 60 mil hinchas en el estadio Al Bayt, uno de los más grandes de la cita orbital.

Morgan Freeman se convirtió en uno de los rostros principales de la inauguración, brindando unas palabras dedicadas al importante evento. El artista participó en la celebración, donde se revivieron diferentes canciones e himnos de las ediciones pasadas de la Fifa, se elogiaron las banderas de los distintos países y se mostró un poco de la cultura de aquel territorio. Pero una persona lo estuvo acompañando y llamó la atención de los asistentes. Se trata de un joven en condición de discapacidad y reconocido ‘influenciador’ de Qatar que gana grandes sumas de dinero con sus redes sociales: Ghanim Al Muftah.

El creador de contenido, el cual está basado en su vida y su historia de superación, vestía un traje muy al estilo local, como el artista norteamericano. De acuerdo con información dada en una transmisión del Gol Caracol, Al Muftah nació con una enfermedad que impidió el desarrollo normal de su cuerpo, a tal punto que los médicos le sugirieron a sus padres abortar.

Las redes sociales no es su único ingreso, pues tiene varios emprendimientos, entre ellos uno de helados. Además, estudia negocios internacionales en Londres, Inglaterra, y gracias al éxito de sus negocios, es considerado como uno de los jóvenes más ricos de Qatar.

Pese al complejo accidente que tuvo en su mano, Morgan sorprendió en la inauguración

El icónico actor, en 2008, vivió una compleja situación que lo marcó de por vida y que le dejó una secuela que llamó la atención durante su presentación en la apertura. La celebridad se encontraba en aquel año manejando su auto por Misisipi, pero tuvo un fuerte accidente que provocó que el vehículo se saliera de las carreteras, diera giros y se volcara.

Ante esta aterradora experiencia, Morgan Freeman fue atendido de urgencias por un equipo médico, el cual realizó estudios y exámenes pertinentes para determinar los daños en el cuerpo. En esta revisión se detectó que la mano izquierda de la estrella del cine estaba bastante afectada y requería una intervención quirúrgica.

Según informaron diversos medios, este accidente de tránsito le provocó heridas y secuelas graves en su mano, llegando a quedar lesionado en cuanto a su funcionamiento. Ante este capítulo de su vida, Freeman fue operado de emergencia para ser analizado este brazo y determinar cuáles eran los daños que tenía en los nervios de su mano.

El actor estadounidense Morgan Freeman, a la izquierda, se sienta en el escenario junto al embajador de la Copa Mundial de la FIFA, Ghanim Al Muftah, en la ceremonia de apertura antes de la Copa del Mundo, estadio Al Bayt en Al Khor. - Foto: AP

Aunque el famoso fue atendido y ayudado rápidamente, su mano no se recuperó aún del todo, por lo que sigue en un constante proceso para recuperar su movimiento. El famoso rostro logró salir adelante de este incidente y con el paso del tiempo concedió algunas entrevistas en las que habló sobre su extremidad afectada.

Según quedó registrado en una conversación que tuvo el actor con la revista People en 2010, el principal daño sucedió en el nervio de la mano y no había mejorado en aquel entonces. El movimiento quedó limitado y tuvo que sobrellevar las situaciones que se presentaban con el día a día.

“Sufrí daño al nervio y eso no ha mejorado. No puedo moverla. Si no mueves tu mano, se hincha. ¿Sabes que mueves tu mano como un millón de veces al día?”, afirmó Freeman.

Durante la inauguración del Mundial Qatar 2022, el detalle que llamó la atención de algunas personas fue el guante de color piel que utilizó Morgan cuando pisó el escenario, el cual lleva utilizando desde hace algún tiempo cada vez que tiene apariciones como esta. Pese a que se ve como una prenda común, lo que lo diferencia del resto es que es un guante de compresión que permite que la sangre fluya por toda la extremidad y no se generen afectaciones como hinchazones.

Aunque, en el desarrollo del Mundial Qatar 2022, el actor cautivó con su aparición quitándose aquella prenda y dejando a la vista su extremidad, mientras interactuaba con Ghanim Al Muftah, embajador de la Copa Mundial de la Fifa, y los otros integrantes de la producción de la ceremonia.