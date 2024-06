“Quiero poner a Colombia en el mapa de motociclismo”, David Alonso, piloto de Moto 3

A sus 18 años, David Alonso, el motociclista que nació en España, pero representa a Colombia, es quien lidera con 37 puntos sobre Daniel Holgado, el mundial de Moto 3. El joven habló con SEMANA de su temporada y sus sueños.

SEMANA: David, felicitaciones por la gran temporada en el Moto 3. Ya son cinco victorias en siete carreras. ¿Cómo se siente?

David Alonso (D.A.).: Estamos muy contentos por como empezó la temporada, estamos enfocados en siempre tratar de mejorar los detalles del año pasado. Hasta ahora las carreras, nos traen contentos con los resultados. Hemos conseguido cinco victorias, venimos trabajando bien. La temporada es larga y acaba de empezar. Hay que seguir trabajando.

SEMANA: ¿Qué detalles ha mejorado?

D.A.: Algunas cosas técnicas de pilotaje, la moto. Pero sobre todo confiar más en mí. Un poco, esa era la idea después de un año de experiencia. Centrarnos en nuestro trabajo, olvidarnos de los demás y pensar en lo nuestro. Eso ha marcado la diferencia.

SEMANA: ¿Cuál ha sido el momento más difícil de toda la temporada?

D.A.: El momento más difícil, quizá, esa carrera de Jerez cuando me caí. Pues gracias a eso, hemos aprendido de ese error y salimos reforzados. Fue un momento delicado. El equipo me ayudó mucho a recuperarme de ello.

Celebración del colombiano David Alonso. | Foto: AFP

SEMANA: ¿Qué aprendió de esa caída?

D.A.: El mayor aprendizaje es que cuando uno se cree superior a los demás, la vida te pone en tu sitio. Tenía demasiada confianza, un poco con ansias de querer desde la primera vuelta y hay que tener más paciencia y controlar mejor las emociones.

SEMANA: Los expertos en Moto 3 dicen que cuando a usted se le presentan más dificultades en una carrera, es cuando saca lo mejor como piloto ¿Es así?

D.A.: Si, cuando hay una situación difícil, tratamos de levantarnos, ir adelante y aprender que esto me da fortaleza para lo siguiente que viene. Cuando cometo algún error no me lamento, sino que analizo bastante y digo que tengo que volver con más fuerza y estar arriba.

SEMANA: Justamente, así pasó en la siguiente competencia a la caída, en Francia. Usted ganó y le dedicó el triunfo a su mamá y abuela por la celebración del Día de la Madre en Colombia ¿Cómo fue ese momento?

D.A.: Sí, fue un momento muy bonito, porque coincidió el Día de la Madre en Colombia. Entonces, yo hice mi carrera, concentrado, y dije “qué bueno sería tener la oportunidad de poder felicitar a todas las madres” y pues se hizo realidad,

David Alonso viene de ganar en el Gran Premio de Cataluña | Foto: REUTERS

SEMANA: El comité Olímpico Colombiano lo escogió como la promesa deportiva del año y usted aprovechó para visitar Colombia. ¿Cómo le fue en nuestro país?

D.A.: Fue un evento muy importante en Colombia. Ser elegido en el país que represento, me hizo sentir orgulloso y agradecido. Ese reconocimiento me dio fuerza para conseguir más cosas en 2024, la fuerza para seguir entrenando. Los días en Colombia fueron muy buenos, porque aparte del evento, conocí más de Colombia, no me quería ir, nos sentíamos como en casa. La pasé muy bien. Cogimos buenas energías para este año. Aprendí que por lo general en Colombia la gente vive muy feliz, son muy abiertos, te acogen muy bien. Siempre están alegres y eso lo quiero trasladar a mi deporte.

SEMANA: ¿Lo reconocieron? ¿Qué le decían? ¿Qué fue lo que más le gustó?

D.A.: En el aeropuerto, un par de colombianos. Pero cuando iba a un circuito o a algún sitio del motor, había bastantes seguidores, me quedé sorprendido del cariño de la gente. Eso me hizo sentir muy contento. Me decían que les gustaba mucho que estuviera en Colombia, tuve la oportunidad de visitar Bogotá y Medellín, una ciudad que me gustó por sus montañas. Comí de todo, probé de todo. Cogí kilos de más y tuve que entrenar duro para bajarlos (risas).

SEMANA: ¿Siente que representar a Colombia, le da más notoriedad?

D.A.: Es verdad que en el campeonato del mundo, en el MotoGP, le hace bien que haya varias nacionalidades. Cuantas más banderas haya, mejor. Quiero poner a Colombia en el mapa de motociclismo y en un mundial, nos viene muy bien.

SEMANA: En España lo reclaman ¿qué le dicen?

D.A.: Yo, en honor a mi madre, llevo la bandera de Colombia. Mi padre es español y yo nací en España. Me siento agradecido que ambos países me apoyan y entienden y al final, siguen a la persona independientemente de donde sea. En la pista saco un poco del carácter colombiano, como la energía en las últimas vueltas.

Victoria de David Alonso. | Foto: Getty Images

SEMANA: En una de las carreras bailó el Waka Waka de Shakira. ¿Por qué?

D.A.: Sacando la sangre colombiana. Aunque en la moto se disimula, porque yo no bailo muy bien. Hicimos lo que pudimos. En Barcelona e Italia quise sacar la canción de Shakira. Nos la pasamos bien, una vez crucé la línea de meta y salieron las tensiones, para así pasarla bien y disfrutar.

SEMANA: Siempre que sube al podio, suena el himno de Colombia. ¿Ya se lo aprendió? ¿Qué siente al oírlo?

D.A.: Ha habido ocasiones en las carreras donde ha sonado el himno. En una carrera, en la grada en frente mío había varios seguidores colombianos y una vez que nos pusimos a cantarlo, al rato me di cuenta de que no estaba solo, sino que lo cantaban muchas personas. Me impactó mucho y fue una sensación muy bonita.

SEMANA: ¿Cree que puede llegar a provocar algo en el Moto 3, como lo que significó Juan Pablo Montoya para Colombia en la Fórmula 1?

D.A.: Muy orgulloso y agradecido de estar en esta situación de poder hacer crecer el motociclismo en Colombia, yo, por mi parte, quiero luchar por mis sueños, sacar lo mejor de mí para Colombia. Daré todo para poner a Colombia en lo más alto del motociclismo. Es un honor y un orgullo solo pensarlo, pero Juan Pablo Montoya ha sido un deportista muy grande y a mí todavía me queda camino. Lo que él hizo es muy grande y a mí me queda un camino muy largo por recorrer.

SEMANA: ¿Ese sueño de ser campeón mundial del Moto 3, cada vez es más palpable?

D.A.: Es el sueño que he tenido desde pequeño y es más cercano ser campeón del mundo de Moto 3, estamos en el camino, trabajando, se va a acercando y ahí es cuando es más delicado. A veces piensas que ya lo tienes, te relajas, y se te escapa a último momento. Con mayor razón es cuando más concentrado debes que estar para seguir con el nivel e intensidad, de trabajo, para que se haga realidad. Es de estar concentrado.

SEMANA: Es cierto que tenía la oportunidad de correr Moto 2 este año ¿Por qué la dejó pasar?

D.A.: Es cierto que había posibilidad, pero mi idea, también mi sueño desde pequeño y lo que quiero. Lucharé por ser campeón del mundo en las tres categorías: Moto 3, Moto 2 y MotoGP. No me gustaría subir a la siguiente categoría sin ser campeón del mundo en la que estoy y eso es importante para mí.

SEMANA: ¿Cómo va la preparación académica? ¿Los idiomas?

D.A.: La verdad que sí es la meta, saber idiomas. Estudio Inglés, alemán e italiano. Vamos aprendiendo y es bonito que cuando te ven de otros países que hables otra lengua y puedas comunicarte con ellos. Siempre me han parecido muy importante los idiomas. Me gusta estudiarlos.

SEMANA: ¿Cómo se fortalece mentalmente?

D.A.: Nos tomamos en serio la meditación. He tenido la suerte de tener un buen equipo que me rodea, que no solo me quiere hacer un buen piloto, sino una buena persona. La verdad que ellos me mantienen con los pies en el suelo. Me dan esa paz para poder estar concentrado en el trabajo. Mentalmente, es importante trabajar, buscar el equilibrio de tener confianza en ti, pero no confiarse.

SEMANA: Nico Terol, campeón del mundo y su director deportivo en el equipo, lo ha llenado de elogios. ¿Qué tal es aprender de él?

D.A.: Él es mi mentor, el que está conmigo para luchar por mi sueño. Contento de escuchar esas palabras, pero sé que en verdad y que a pesar de eso, hay que tener lo que tuvo él para ser campeón del mundo. Lo logró en 125. Le escucho con atención todo porque el camino que yo estoy haciendo, él ya lo hizo. Seguir los pasos y ser campeón.

Así celebró el colombo-español David Alonso su victoria en Catar, junto a todo el personal del equipo CFMOTO, en el inicio de la temporada 2024 del Mundial Moto 3. (AP Foto/Hussein Sayed) | Foto: AP

SEMANA: ¿Cuál es el mensaje para Colombia que sueña verlo campeón del mundo?

D.A.: Animar a todos que sigan este deporte que es tan bonito. Se pasan nervios, pero se disfruta. También agradecer a los que me apoyan, se levantan a verme en la tele, van a los circuitos. Los colombianos me empujan a la meta primero, con la fuerza que me transmiten que se nota y se siente. Siento mucho cariño por Colombia, porque me hacen sentir como uno de ustedes

SEMANA: ¿Qué tan lejos está la MotoGP, sabe de algún equipo que lo pueda estar siguiendo?

D.A.: MotoGP, todavía queda lejos. Falta Moto 2. Vivo el momento presente y en la categoría que estoy, hacerlo lo mejor posible y subir a la siguiente.

SEMANA: ¿Qué viene en el calendario?