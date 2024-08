Rafael Dudamel estalló en vivo y se salió de casillas por pregunta de periodista: “Si les gustan los chismes, monten una peluquería”

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia de Carlos Henao, una de las principales figuras del conjunto de la capital de Santander. Por ello, el comunicador no dudó en preguntar si el futbolista no había estado debido a un problema personal que había con Dudamel, pues esos fueron los rumores que se escucharon en los últimos días.

“Puedes decirme el porqué de la pregunta sobre Carlos Henao. ¿Romaña jugó mal? ¿Cuesta jugó mal? ¿Santiago jugó mal? El jugador que no es inicialista, que no es convocado, ¿tengo que tener problemas con él?, entonces debo tener problemas con Zapata, Henao, con Juan Camilo”, manifestó.

“Te digo una cosa: a mí me gustan las noticias y hablar de fútbol, lo que no me gustan son los chismes. Henao no está por decisión técnica porque le aposté más a otros jugadores”, comentó.