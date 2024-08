Giro radical en Atlético Nacional: directiva tomó primera decisión por la llegada de Efraín Juárez

Aunque esa fue la primera razón conocida, el estratega saliendo señaló que no fue así. En una conversación corta, pero sustanciosa con El Colombiano, se defendió de los señalamientos así: “La relación fue muy buena con todos los jugadores y con el presidente también, pregúnteles a los jugadores”, aseguró.

De quien se hace referencia es de Juan José Correa, único colombiano de todo el mencionado cuerpo técnico de Juárez, quien estuvo en las divisiones menores del elenco bogotano. Justamente por haber tenido un paso azul, es que habría sido removido y no entraría en la presentación oficial del entrenador mexicano en la tarde de este 29 de agosto.

Pilar Velásquez, periodista al tanto de la actualidad de Nacional, fue quien destapó ese giro radical: “Juan José Correa no será AT de Atlético Nacional, al proyecto se unirá un ex verdolaga, hombre de la casa”. De inmediato, SEMANA se puso a la tarea de quién podría ser el que acompañara al técnico y encontró respuesta.