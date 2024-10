Real Madrid estalla tras filtración de que Vinícius no ganará el Balón de Oro y toma primera medida: “No existe”

La noticia, que ha empezado a acaparar las principales portadas de los diarios deportivos, no ha caído muy bien en el Real Madrid, que ya tomó su primera decisión. El conjunto blanco, según reseña el diario Marca , cree que es una injusticia que el número 7 no obtenga el Balón de Oro y, por lo mismo, el premio dejaría de tener valor para ellos.

Según Marca , el Real Madrid venía escuchando los rumores, pero fue hasta el mediodía de este lunes, con los jugadores en Valdebebas, cuando decidió que no iban a viajar a la capital de Francia. Actualmente, según cita el medio español, la consigna en el club de Florentino Pérez es muy clara y tajante: “El Balón de Oro no existe”.

En diálogo con la AFP, el club madrileño fue claro al advertir que, en caso de que Vinícius no sea ganador, la otra opción debería ser el lateral derecho Dani Carvajal . “Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinícius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal”, indicó.

El Madrid no viajaría a Francia tras filtrarse el nombre del ganador. | Foto: Europa Press via Getty Images

“Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, agregó.