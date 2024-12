Referente contó por qué Luis Díaz “no es el mismo” en Liverpool y la Selección Colombia: “Es insuficiente”

“Es insuficiente por lo que él (Luis Díaz) hace en el Liverpool. Lo había trasladado al caso de Messi en el Barcelona y Messi en la Selección Argentina. En Barcelona la descocía, venía a la selección y no pasaba nada”, arrancó afirmando El Bombardero en charla con AS Colombia.

Luego, aterrizó su idea: “Él es un volante de primera línea, no es un delantero. No tiene que preocuparte. Pero hoy, cuando Ecuador enfrenta a Colombia, cuando Uruguay enfrenta a Colombia (…) lo primero que dicen es ‘bueno, todas las jugadas van a pasar por Luis Díaz, entonces a Luis Díaz hay que hacerle doble marca, hay que estar encima’. No trasciende James, ni Quintero, pero si vemos los goles de Colombia son de pelota quieta, de cabeza, algo que no era muy frecuente. Pero los focos están en Luis Díaz”.