Rihanna “se robó el show” en el medio tiempo del Super Bowl de la NFL

El partido que define al gran campeón del fútbol americano de los Estados Unidos es uno de los de mayor audiencia en el mundo. Pese a que en Colombia la cultura de este deporte no es tan popular, con el paso de los años ha logrado acumular fanáticos, así como de personas que por simple curiosidad se sientan a ver el partido.

No obstante, un hecho que también marca un precedente en el Super Bowl es el show de medio tiempo, ya que muchos pagan la entrada o ven el partido con el único propósito de ver al cantante invitado. La artista principal de esta edición 57 fue Rihanna.

Rihanna en el show del medio tiempo en el Super Bowl. Foto: AFP. - Foto: Getty Images via AFP

Esta estrella de talla mundial saltó al campo para dar su espectáculo del medio tiempo, en un show que es esperado y visto en todos los países del mundo. Y que muchas veces se roba completamente la atención al partido que define el campeón de la NFL de los Estados Unidos.

La cantante saltó al escenario con un vestido completamente rojo e inició su show con la canción Bitch Better Have My Money, mientras la plataforma en la que se presentaba se comenzaba a elevar y atravesaba el campo, acompañada de muchos bailarines, los cuales estaban todos vestidos de blanco.

Luego de esto, Rihanna comenzó a bajar de la plataforma elevada, mientras empezaba a cantar su segunda canción: Where Have You Been. El público enloquecía en el estadio con la cantante, que siguió su presentación cantando Only Girl (In The Wold) y We Foud Love.

Rihanna en el Super Bowl. Foto: AFP. - Foto: Getty Images via AFP

Luego llegó el turno de Rude Boy, la cuarta canción, pero sin duda, uno de los momentos más esperados llegó en la quinta canción: Work. Esta fue una de las canciones más exitosas en la carrera musical de Rihanna, por lo que no podía faltar en el show del medio tiempo. En ella, la cantante caminó por todo el escenario seguida por sus bailarines.

Rihanna paró por un momento, para reiniciar con Wild Thougts y Pour Ip, interpretó en ese momento All The Lights. Ya para ese momento llevaba 13 minutos de show y comenzaron a sonar Umbrella y Diamonds dos de las canciones más esperadas que marcaban el cierre de la icónica presentación de la artista norteamericana.

Y aunque las canciones las disfrutaron todos los espectadores en el estadio y los que lo veían por televisión, hubo algo que llamó la atención poderosamente de todos. Rihanna se acarició su estomago en varias ocasiones, lo que inmediatamente fue tomado en redes sociales como un anuncio de un nuevo embarazo de la popular cantante. Habrá que esperar las siguientes horas para saber si la artista hace oficial este anuncio o simplemente fue parte del show en el Super Bowl.

El Show del Medio Tiempo terminó y la cantante se despidió del estadio en medio de aplausos. Mientras se comenzaba a desmontar el escenario y empezaban a aparecer los equipos para disputar la parte final de Super Bowl, en busca de conocer el nuevo campeón de la liga de fútbol americano en los Estados Unidos.