Rodri Hernández calienta debate mundial sobre Messi y Cristiano Ronaldo: respondió sin tapujos

Se mantiene el debate mundial sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Muchos aseguran que es el argentino Lionel Messi, pero otros saltan y señalan que el más grande es el portugués Cristiano Ronaldo.

Sobre este debate, precisamente, habló en una entrevista el mediocampista Rodri Hernández, que ganó el Balón de Oro 2024 y que milita en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra, además de representar a la selección de España.

“Messi, porque Cristiano se ha equiparado sin un talento innato como el de Leo. Los que jugamos contra ellos nos damos cuenta enseguida. Cristiano era en el área, y Messi sabías que algo iba a pasar en cualquier parte del campo”, respondió sin tapujos en El Hormiguero de Antena 3, en palabras recogidas por As España.

Rodri Hernández se expresó según sus creencias y experiencias. Así como él, muchos jugadores han elegido a Messi como el mejor de la historia, mientras que también hay futbolistas que prefieren a Cristiano Ronaldo.

Rodri Hernández, en muletas en la gala del Balón de Oro. | Foto: Getty Images

Hernández, en la entrevista, también habló sobre la obtención del Balón de Oro 2024 y del brasileño Vinícius Jr. del Real Madrid de España. Vini, como bien se sabe, era uno de los candidatos para ganar el premio.

“Empieza una corriente de que lo va a ganar. A mí me extrañaba porque este año no se sabía hasta que se abriera el sobre. Pensaba que se había filtrado y fui a la gala porque no todos los días se está nominado”, afirmó el mediocentro.

“Llega el día de la gala y me entran mensajes, nada oficial, mi entorno pide tranquilidad y ya en París están felicitándome antes de que lo ganara. Tomé la decisión de que no lo iba a ganar porque si no el chasco es grande”, agregó.

El jugador también habló de la salud mental. “El cerebro del ser humano no está preparado para aquello que va consiguiendo. Siempre intenta estar bien por sí mismo. Tenemos una vida, jugando cada tres días, no me enseñaron a tener esa presión. Cuando llegas a casa muestras preocupaciones. A final de temporada, cuando te juegas todo, te entra una ansiedad normal. Me pareció muy valiente que Morata lo hablara”, indicó.

Rodri besando el Balón de Oro. | Foto: AP

“España ha tenido uno de los mejores momentos de la historia del fútbol y que solo tuviésemos un Balón de Oro era curioso. Hay muchos que son mejores que yo y no lo tienen en su casa. Han convivido con Messi y Cristiano, dos marcianos”, añadió sobre los españoles que merecen ganar el Balón de Oro.

Rodri también se pronunció sobre la vida de los futbolistas y las tentaciones de la noche. “Soy un bicho raro. En el primer vestuario que pisé dije que me tenía que hacer fuerte. La noche te aleja del objetivo, todos menos a los brasileños, son de otra pasta”, manifestó.

Sobre su grave lesión de rodilla incluyó: “Lo estoy llevando bien. Es parte del deporte. El cuerpo ha parado un poco y lo agradece. Es diferente cuando te pasa a según qué edades. A mi edad lo ves de otra manera”.