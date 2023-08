Roger Martínez sufre lesión y se pierde duelo clave de Libertadores ante Boca Juniors

La lesión de Roger Martínez

Pero no todo es un cuento de hadas para Martínez, puesto que desde Argentina han informado que se perderá la ida de los cuartos de final contra Boca Juniors en La Bombonera.

Para Roger esta puede ser una serie atractiva, ya que Boca fue uno de los equipos que más se movió por su fichaje. Incluso, el presidente e ídolo del equipo, Juan Román Riquelme, hizo público su deseo de contratarlo, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Los posibles reemplazos de Martínez

El debut de Juanfer Quintero

Quintero no tuvo acción en los octavos de final porque no alcanzó a ser inscrito a tiempo. No obstante, se espera que contra el Xeneize el mediocampista zurdo arranque como suplente, por lo que podría realizar su debut.