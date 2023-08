En Racing sentencian a Juan Fernando Quintero: debe cumplir un requisito para jugar

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Pasó en River, pasó en Junior y ahora estamos haciendo las pruebas cardíacas, que es una prueba de esfuerzo ‘superintensa’, aparecieron las arritmias, el cardiólogo se sorprendió, y JuanFer dijo: “no eso ya me pasó en River, llamemos a los médicos de River”, nos enviaron los exámenes que le habían hecho a JuanFer posteriores al hallazgo de la arritmia, son normales. El cardiólogo en Medellín hizo exactamente lo mismo, con otros protocolos y desapareció la duda”, aseguró el médico Javier Fernández en Blu Radio .

“A él le va a seguir pasando, le pasó en River, le pasó en Junior, y seguro le está pasando ahora en Racing, pero no va a tener ningún problema. Realmente, JuanFer no tiene ningún problema cardíaco que pueda verificarse con los exámenes o las pruebas que se hacen habitualmente”, destacó.

Juanfer firmará con Racing

No obstante, el Diario Olé dio a conocer que el técnico de la Academia, Fernando Gago, le hizo una petición a Quintero para poder sacarle su máximo potencial.

A propósito, cuando llegó a Argentina, el zurdo dijo que “yo estoy preparado, obviamente hice la pretemporada con Junior, lo hice todo y me he mantenido, así que espero estar lo más rápido posible”.

¿Cuándo debutará Juanfer Quintero en Racing?

Si bien no ha sido presentado, Quintero ya ha hecho parte de algunos espacios de entrenamiento con Racing, pero por ahora no podrá debutar, ya que no fue inscrito a la Copa Libertadores en la ronda de los octavos de final, donde el rival es Atlético Nacional, de Colombia.