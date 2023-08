Se conocen los polémicos audios del VAR a favor de Racing, en el partido frente a Atlético Nacional

Nacional vs. Racing, Jefferson Duque celebrando el segundo gol de Nacional. | Foto: AP

En el video, la persona encargada da una explicación de lo sucedido y da una opinión al respecto, según lo que se escucha en el video, “el árbitro interpreta un uso de fuerza suficiente por parte del defensa para sancionar infracción” , sin embargo, para quien está analizando la jugada, “los contactos que se producen para ser catalogados como infracción deben tener una fuerza desproporcionada, lo que no se configura en esta acción”, dando a entender que para él, según su visión y conocimiento, no tendría por qué haberse sancionado falta.

Según los audios revelados del VAR, “el defensor no juega y se lanza contra su adversario, golpeando con todo su cuerpo con una fuerza desproporcionada a la jugada”, por lo que sí era procedente sancionar el cobro penal.

Conozca los polémicos audios del VAR en el partido de Nacional vs. Racing

Tras conocerse estos audios, las quejas por parte de los hinchas verdolagas no se hicieron esperar, asegurando que la jugada no ameritaba para ser sancionada como infracción. “Inventadísimo este penal, muy extraño que ni siquiera fueron a revisar”, “no hay codazo, todo hombro y cuerpo, el jugador de Nacional fue a disputar el balon, no a darle al jugador”, “Esperamos la sanción para los árbitros y el VAR, en el video se indica claramente que fue un error del equipo arbitral”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video publicado por la Conmebol.