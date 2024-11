Salen a la luz los jugadores a quienes Lorenzo no se la rebajó por caída ante Uruguay: algo “tienen en la cabeza”

El primer golpe se dio en la pasada doble fecha de eliminatorias, cuando en la visita a El Alto, el seleccionado de Bolivia aprovechó la mala definición de los colombianos para no irse adelante, y luego, con un soberbio golazo poner favor el resultado que acabó con un 1-0 final.

Colombia vs. Ecuador - Eliminatorias al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

Dos apuntados por Lorenzo

Precisando sobre el juego perdido con Uruguay, contó de dos hombres que no habrían hecho la tarea: “La pelota va para un costado y Arias camina, lo mira y no va a hacer falta. Muñoz va contra el costado y no hace falta”.