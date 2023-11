Salió a la luz la primera gran oferta del Barcelona por Luis Díaz; Liverpool contestó

La novela del posible fichaje de Luis Díaz al Barcelona escribe un capítulo más esta semana, al confirmarse que Liverpool no contempla un negocio por el colombiano, a menos que haya una buena fórmula de por medio.

Según el medio mencionado, en la directiva del Barça no ofrecieron a Frenkie de Jong, como dijo Christian Martin en DSports , sino que trataron de convencer a Liverpool con un cambio de cromos en ataque.

“ El Liverpool no tiene planes de aprobar un acuerdo de intercambio que haría que Luis Díaz se uniera al Barcelona y Raphinha se dirigiera hacia el otro lado, dijeron fuentes a Football Insider ”, indica el artículo publicado este lunes 20 de noviembre, a horas del segundo partido de la Selección Colombia en esta doble fecha visitando a Paraguay.

Según la versión escrita por el periodista Peter O’Rourke, especialista en mercado de fichajes, Liverpool está cerrado en banda y no contempla “aceptar ofertas” por el delantero colombiano que tiene contrato hasta el 2027.

No obstante, Liverpool considera que el cambio por Raphinha no es beneficioso y por eso ha respondido negativamente a esa posibilidad, a través de las fuentes consultadas por Football Insider. “Se cree que no hay nada en los informes que vinculen al Liverpool con un posible acuerdo de intercambio que involucre a la exestrella del Leeds, Raphinha”, insiste O’Rourke.