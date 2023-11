Destapan rival de lujo que la Selección Colombia enfrentará en 2024: otro campeón del mundo

Carlos Antonio Vélez habló al respecto en Win Sports y confirmó que España es el posible rival a enfrentar en la gira europea. “Está circulando una versión de un partido amistoso contra España y me dicen desde la Federación que eso todavía no está firmado, pero que está muy adelantado”, dijo al aire.

“Nosotros terminamos mañana (martes) y paramos eliminatoria nueve meses, no sabemos que va a pasar en nueve meses. Ese es otro campeonato, seguramente Brasil no va a ser el de ahora, Perú no va a ser el mismo, Venezuela no sabemos y hasta el mismo Colombia…”, apuntó.