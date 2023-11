Lionel Scaloni le bajó la caña al triunfo de Colombia ante Brasil: lo tildó de “engañoso”

Si Argentina sale ganador del Maracaná, la pentacampeona del mundo podría incluso caer a zona de repechaje, algo que no estaba en las cuentas ni del hincha más pesimista. “Ni lo pensamos. Nosotros jugamos por nosotros. No pensamos en lo que pasaría con el rival. No es de un buen pensamiento. Jugaremos el partido y con base en el resultado veremos, pero no pensamos en eso”, declaró.