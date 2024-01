Se avecina nuevo “papelón” en América; Chile le propinaría nuevo golpe: le ofrecieron “3 millones de dólares”

No obstante, el periodista Jaime Dinas, quien reveló los acercamientos entre el América y el extécnico de Perú, aseguró el miércoles (17 de enero) que la llegada de Gareca no está para nada fácil, ya que tiene una muy buena propuesta de Chile.

Cabe mencionar que Tulio Gómez, máximo accionista del club caleño, manifestó hace unos días en una entrevista que quieren a Gareca, pero admitió que existe una oferta de la selección de Chile que el equipo, por el momento, no puede superar. Además, indicó que tiene otros candidatos.

Uno de los nombres que abiertamente habló, dando a conocer de manera oficial el interés de los rojos, fue el mundialista Luis Fernando Suárez. “Yo no he hablado con nadie del América. Tuve una conversación con mi representante, Ricardo Pachón, y él fue quien me mencionó esa posibilidad”.