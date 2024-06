“Se declaró culpable”: 22 años de cárcel para el asesino del hermano de Jorelyn Carabalí

“Son situaciones absurdas, ellos habían tenido un encuentro antes, según me enteré. Cosas de jóvenes, peleas bobas. No sé si el joven estaba drogado o qué tenía en su cabeza. Él llegó a la zona a discutirle a mi hermano, que no quería problemas, porque estaba con su pareja y amigos. Los amigos lo tranquilizaron. Siguió la discusión, quería problemas, hubo un encuentro y el pelado le responde que él no pelea a puños. Él sale, va por el arma, vuelve y la novia de mi hermano lo ve y le dice: ‘Paulo, corra’. Lo hizo para intentar salvar su vida, pero fue imposible. Lo único que esperamos es que se haga justicia. Que no quede impune.”, dijo la defensa central el 1 de septiembre de 2023 en SEMANA.