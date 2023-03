- Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Segunda propuesta del PSG para renovar a Messi dejaría por fuera a Neymar: la cuestión no es el dinero

Pese a la eliminación del PSG en octavos de final de la Champions League, por la que Lionel Messi fue cuestionado por un sector de la prensa francesa, la dirigencia del equipo está adelantando una segunda oferta para contar con él por lo menos una temporada más, dado que el próximo junio el contrato con el argentino concluirá.

En la propuesta para que el campeón del mundo continúe en el club incluso intervino el emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, según fuentes que conversaron con el diario español Sports, medio que de cerca cubre la realidad del FC Barcelona, donde militó Messi y algunos esperan que vuelva.

Antes de convertirse en el emir de Qatar, es decir, en el jefe de Estado, Tamim Bin Hamad Al Thani fue presidente de la Qatar Investment Authority (QIA), la compañía que años atrás adquirió al PSG, razón por la que le preocupa la posibilidad de no poder contar con Messi la siguiente temporada, en la que el club volverá a apostar por ganar su primera Champions.

La clave de la segunda propuesta que estaría ultimando el PSG no solo sería el sueldo de Leo Messi, sino el proyecto deportivo del club a corto y mediano plazo. Más que dinero, el ‘10′ de la selección de Argentina busca estar bien rodeado en busca del anhelado título continental.

“Messi prioriza ganar títulos a un buen contrato y para ello precisa que el equipo cuente con un buen plantel”, informó Sports. En ese sentido, el PSG “buscaría desvincularse de Neymar, pero en este caso es el brasileño quien hace valer sus años de contrato para seguir”, agregó el diario.

Messi y la posibilidad de regresar al Barcelona

El pasado 8 de marzo, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi regrese al club en el próximo mercado de fichajes. Así mismo, afirmó que ha mantenido conversaciones con el padre de la estrella argentina, Jorge Messi.

En el Círculo Ecuestre, un reconocido club de Barcelona, Laporta se refirió a la actualidad del equipo y, por supuesto, no pudo evitar hablar de Messi, pese a que no está en el club blaugrana hace casi dos años. La razón: el periodista Joaquín Maroto, del diario AS, afirmó que se está gestando su regreso.

“Nos hemos visto con su padre, hablamos, lo felicité por el triunfo de Argentina y hablamos del homenaje a Leo. Tiene un cariño extraordinario por el Barça y no quiero decir más por respeto al jugador y al PSG que está jugando allí. Lo de Messi no va de dinero, hemos hablado del homenaje”, dijo Laporta, comentario que deja entrever la posibilidad, quizá remota, de que vuelva a jugar en las escuadra catalana.

Neymar, lesionado con el PSG

Neymar Jr, quien se perderá el resto de la temporada con PSG tras una lesión en su tobillo derecho el pasado 19 de febrero, en la victoria del conjunto parisino 4-3 sobre el Lille, fue operado el viernes 10 de marzo.

El PSG emitió un comunicado en el que aseguró que la intervención quirúrgica fue realizada con éxito. El siguiente paso para el futbolista, antes de comenzar la recuperación, será descansar un tiempo.

“Neymar Jr fue operado a última hora de esta mañana de viernes en el Hospital ASPETAR de Doha, por los profesores Peter D’Hooghe (ASPETAR), James Calder (Fortius Clinic London) y Rodrigo Lasmar (Equipo Nacional de Brasil). La intervención fue exitosa. El jugador seguirá ahora un protocolo de descanso y cuidados”, afirmó el cuerpo médico del PSG.

En la Ligue 1 liderada por el PSG, que le lleva 8 puntos de ventaja al Marsella, segundo en la tabla de posiciones, Neymar sumaba 13 goles y 11 asistencias. Y, aunque el equipo no esté muy feliz con él, lo cierto es que tiene contrato hasta 2025 y una cláusula de renovación automática hasta 2027,