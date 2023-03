Egan Bernal no se considera “Dios, ni Superman”. ¿Habría la posibilidad de un retiro?

El futuro de Egan Bernal no necesariamente depende de sus actuaciones este 2023, aunque la expectativa es deslumbrar como antes del choque contra un bus intermunicipal en Gachancipá, que estuvo cerca de alejarlo de las carreteras para siempre.

El zipaquireño que está participando en la Vuelta a Cataluña, su segunda carrera del año después de la Vuelta a San Juan, en la que se resintió de su rodilla por cuenta de una caída, conversó con el medio de comunicación francés L’Equipe. Entre otras, habló de su proceso de recuperación, lo que espera de su futuro tras el accidente de que le partió la vida en dos y lo que opina de ciclistas como Remco Evenepoel, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, los tres ‘capos’ del momento.

La pregunta que aún lo inquieta

Aunque Egan Bernal continúa preparándose para estar en la élite del ciclismo, es difícil no dejar de pensar en el accidente por el que fue internado en la Clínica Universidad de La Sabana, donde estuvo en UCI y requirió más de una intervención quirúrgica.

Egan Bernal tomándose una selfie antes de tomar la partida en una etapa de la Vuelta a San Juan en Argentina, su primera carrera de 2023. - Foto: Getty Images

“Fueron días complicados, sin saber si yo podría a volver a montar una bicicleta y, sobre todo, si yo podría tener una vida normal. Al mismo tiempo la última cosa en la que nosotros pensamos en esos momentos fue en la bicicleta. Lo más importante era la familia pues yo tengo gente que me ama alrededor mío y lo que cuenta para mí es estar vivo. Hoy me pregunto algunas veces qué habría sido de mi familia si yo estuviera muerto o si hubiese terminado en una silla de ruedas”, expuso.

Un año clave, pero no definitivo

Egan también contó que este año será clave en su carrera deportiva, pero no definitivo. Es decir: si su recuperación no avanza como quiere, tendrá la paciencia para volver a ser el de antes. Eso sí, cada mañana se levanta con el ánimo de entregar cada gota de sudor para continuar siendo el Joven maravilla que ganó dos de las tres grandes vueltas.

“No me he metido en la cabeza que el año sea definitivo y si las cosas no marchan por el buen camino, esto no tendría una influencia inmediata sobre mi futuro como corredor (...). La lógica diría que yo no estoy en la medida para ganar carreras esta temporada, me diría que el camino es largo y que la primera de las cosas será la de reencontrar un ritmo normal”, dijo.

En enero de 2022 Egan Bernal tuvo un accidente que lo pudo haber dejado por fuera del ciclismo. Hoy, es uno de los ciclistas del Ineos Grenadiers en la Vuelta a Cataluña. - Foto: redes sociales a.p.i

El ciclista de 26 años también contó que se ha preguntado qué sería de él si no retoma su nivel y dejó la posibilidad de dar un paso al costado.

“Sería terriblemente aburrido y entonces sería mejor pensar en hacer otra cosa. Ante todo yo soy un competidor. Amo ir a las carreras, pero no solamente para ser uno más en el pelotón. Me levanto siempre todas las mañanas con la ambición de ser el mejor”, agregó en el diálogo con L’Equipe.

Pogacar, Evenepoel, Vingegaard

Acerca del esloveno, el belga y el danés que seguramente protagonizarán las tres grandes vueltas del ciclismo este año, Egan Benal afirmó que más allá de que hoy deslumbren, no son invencibles.

Remco Evenepoel junto a Remco Evenepoel en el Giro de Italia 2021. - Foto: Getty Images

“No soy de los que se preocupa de las comparaciones. Gané el Tour de Francia en 2019, el Giro de Italia en 2021, no tengo que probarle nada a nadie. Remco, Pogacar o Vingegaard son corredores impresionantes, pero no me gusta mantener rivalidades pues yo siempre quiero ganar sin ocuparme de otros. De hecho, todo el mundo quiere ganar, pero también hay que saber que nadie es invencible y superior a otro. Podrá ser el mejor corredor ciclista, pero no es ni Superman ni Dios”, sustentó.