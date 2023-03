“Hay que ser realista”: Egan Bernal dio lamentable noticia en el inicio de la Vuelta a Cataluña

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo) ganó este lunes (20 de marzo) en un reducido esprint en subida la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, con salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols, convirtiéndose en el primer líder de la carrera.

Roglic superó en la línea de meta al belga Remco Evenepoel (Soudal), su gran competidor por la victoria final, que fue segundo y al neerlandés Ide Schelling (Bora), que entró tercero y un grupo cabecero de apenas 25 unidades, después de que el pelotón principal se rompiese en el último alto de la jornada, cuya cima estaba a poco más de 20 kilómetros para la llegada.

Primoz Roglic se quedó con la primera etapa - Foto: AFP

El esloveno encabeza la general con cuatro segundos de ventaja sobre Evenepoel y seis sobre Schelling, tras las bonificaciones logradas en la llegada.

Roglic se llevó el primer asalto de lo que se augura como el gran duelo con Evenepoel, como los dos principales favoritos a la victoria final.

Egan Bernal es una de las cartas colombianas en la competencia. Para el zipaquireño, es la reaparición en una gran carrera tras su estreno de año en la Vuelta a San Juan, donde cayó y tuvo que ausentarse para hacer procesos de rehabilitación en Colombia.

Ahora, buscando que se entienda que viene de un parón donde no ha tenido competencia al igual que los otros del pelotón, dijo: “Estoy lejos de disputar esta semana. Paré tres semanas después de Argentina y solo he montado un par de semanas, por más que quiera no voy a estar bien, hay que ser realista”.

Egan Bernal estuvo recuperándose durante unas semanas en Colombia y luego de incorporó a los entrenamientos en Europa. - Foto: Getty Images

Además de este lamento sincero, dijo cuáles eran sus expectativas en la Vuelta a Cataluña 2023, que apenas comienza: “La idea es salir con mejores sensaciones, la temporada es larga y quedan muchas carreras. Lo importante sería apuntar a las otras”.

“Muy bien, supercontento de estar acá. Vamos a ver cómo nos va, evolucionar en el día a día. Salir de la carrera con buenas sensaciones sería lo ideal”, añadió.

"Estoy lejos de disputar esta semana. Por más superman que sea no voy a poder estar": Egan Bernal previo al inicio de la primera etapa en la #VoltaCatalunya102



📹GCN pic.twitter.com/q4l0u5REZJ — Camilo Uribe (@camilo_uribe07) March 20, 2023

Sus declaraciones fueron dadas en la previa del primer día de competencia, allí ante los micrófonos dijo que se sentía a gusto de volver a medirse con los mejores: “Me gusta esta carrera, la he hecho dos veces, la conozco”.

Finalmente, dio a conocer cuál era su objetivo primario al reaparecer en una carrera que tiene a los que serán sus rivales a vencer en las tres grandes del año: “Quería iniciar de una con una carrera World Tour para ver cómo eran las sensaciones. Una carrera de siete días me servía para meterle días de carrera al cuerpo y va a estar bien, vamos a ver la progresión”.

Egan Bernal se reencontró con grandes rivales en la Vuelta a Cataluña. - Foto: Getty Images

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2023, tras la etapa 1

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) - 3h 48′ 17′'

2. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - a 4′'

3. Ide Schelling (Bora Hansgrohe) - a 6′'

4. Maxim Van Gils (Lotto Dstny) - a 10′'

5. Giulio Ciccone (Trek Segafredo) - a 10′'

6. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) - a 10′'

7. Dorian Godon (AG2R Citroën) - a 10′'

8. Ilan Van Wilder (Soudal Quick Step) - a 10′'

9. Milan Menten (Lotto Dstny) - a 10′'

10. Bryan Coquard (Cofidis) - a 10′'

---

17. Esteban Chaves (EF Edication) - a 10′'

21. Rigoberto Urán (EF Edication) - a 10′'

32. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 20′'

La segunda fracción de la carrera ibérica se podrá observar en directo a partir de las 8:40 a. m. por el Canal Caracol. Además, SEMANA tendrá toda la información de lo que pase durante y después de la fracción.

*Con información de la AFP.