Presidente de Barcelona afirmó que “cruzó miradas” con Messi y se reunió con su padre, ¿despojará de Leo al PSG?

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi regrese al club en el próximo mercado de fichajes. Así mismo, afirmó que ha mantenido conversaciones con el padre de la estrella argentina, Jorge Messi.

Este 8 de marzo, en el Círculo Ecuestre, un reconocido club de Barcelona, Laporta se refirió a la actualidad del equipo y, por supuesto, no pudo evitar hablar de Messi, pese a que no está en el club blaugrana hace casi dos años. La razón: el periodista Joaquín Maroto, del diario AS, afirmó que se está gestando su regreso.

“Nos hemos visto con su padre, hablamos, lo felicité por el triunfo de Argentina y hablamos del homenaje a Leo. Tiene un cariño extraordinario por el Barça y no quiero decir más por respeto al jugador y al PSG que está jugando allí. Lo de Messi no va de dinero, hemos hablado del homenaje”, dijo Laporta, comentario que deja entrever la posibilidad, quizá remota, de que vuelva a jugar en las escuadra catalana.

Joan Laporta y Lionel Messi. Foto: FC Barcelona Oficial - Foto: Foto: FC Barcelona Oficial

El presidente del FC Barcelona también afirmó que si pudiera devolver el tiempo, tomaría la misma determinación sobre Messi: dejarlo ir.

“Hubiese tomado la misma decisión. La institución está por encima de jugadores, entrenadores y presidentes. No teníamos Fair Play. Me hubiese gustado que siguiese y no supe hacerlo. Tuve que elegir y elegí la institución. En París nos vimos de lejos y cruzamos miradas”.

Dejando un lado al astro argentino, que en diciembre de 2022 pudo levantar la anhelada Copa Mundo con Argentina, se refirió a los refuerzos proyectados por el club para la próxima campaña.

“El Barça ha de fichar un lateral, el central depende de las oportunidades que tengamos. Tenemos el Fair Play excedido y ya se verá. Un delantero sí que es necesario y deberá salir alguien. Centrocampistas no creo que sean necesarios con lo que tenemos y con lo que tenemos en casa. Las salidas dependerán de lo que venga. Un delantero puede venir porque ha salido Memphis, pero no tenemos recursos ilimitados como los clubes Estado”, dijo.

Así mismo, respaldó a Xavi como DT del Barcelona, más allá de que gane la liga española, de la que es líder. “Me he planteado la renovación de Xavi aunque no ganemos las Liga. Ya se lo he dicho. Le transmito un mensaje de tranquilidad. Lo hemos de renovar porque se la jugó, conoce la casa y defiende el estilo del Barça”, agregó.

Laporta plantea la renovación de Xavi como DT del Barcelona. (AP Photo/Joan Monfort) - Foto: AP

Las conversaciones entre Messi y el Barcelona

“A mí me han dicho que están hablando, que ya están hablando Messi y el Barcelona para que Messi vuelva al Barcelona en junio”, afirmó el periodista, comentario que sorprendió a sus compañeros de set.

De acuerdo con el periodista Joaquín Maroto, lo que le han confirmado sus fuentes es que los diálogos entre el conjunto blaugrana y Messi para su regreso lleva ya buen tiempo. Ahora, de ahí a que se concreten las negociaciones, hay un buen trecho.

Lionel Messi en el juego de octavos de final (Ida) de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich. - Foto: AFP

“Sé que están hablando, y me han dicho que lo están haciendo, que llevan hablando ya algunas semanas para ver la posibilidad de que Messi vuelva al Barcelona en el mes de junio”, agregó.

Tras búsqueda de que Messi vuelva al Barcelona, donde militó toda su carrera deportiva hasta el fichaje por PSG, estaría su padre, Jorge, quien se reunió con Joan Laporta, presidente del equipo catalán, para hacer las paces tras la inesperada salida del astro argentino poco más de año y medio atrás, como lo recopiló el portal Mundo Deportivo.

“Estas cosas pueden salir o no, no? Lo sabrá Messi, lo sabrá su padre y lo sabrá el Barça. Mirad por ahí a ver qué dicen”, concluyó.