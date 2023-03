Messi podría volver al Barcelona en junio, informan en España: “Llevan hablando ya semanas”

Lionel Messi podría regresar al FC Barcelona, equipo del que se despidió entre lágrimas en agosto de 2021 para fichar por el PSG. Así lo dio a conocer el periodista Joaquín Maroto, del diario AS, durante el programa español El Bar, de la Cadena Ser.

Al atacante argentino, que apenas una semana atrás recibió el premio The Best de la Fifa, se le vence contrato con el club francés el próximo junio, y su interés sería volver al club que lo acogió cuando se despidió de Rosario, de donde es oriundo, para disfrutar de los últimos años de su carrera.

“A mí me han dicho que están hablando, que ya están hablando Messi y el Barcelona para que Messi vuelva al Barcelona en junio”, afirmó el periodista, comentario que sorprendió a sus compañeros de set.

Antonela Rocuzzo estuvo junto al astro Lionel Messi en la más reciente gala de los premios The Best. - Foto: NurPhoto via Getty Images

De acuerdo con el periodista Joaquín Maroto, lo que le han confirmado sus fuentes es que los diálogos entre el conjunto blaugrana y Messi para su regreso lleva ya buen tiempo. Ahora, de ahí a que se concreten las negociaciones, hay un buen trecho.

“Sé que están hablando, y me han dicho que lo están haciendo, que llevan hablando ya algunas semanas para ver la posibilidad de que Messi vuelva al Barcelona en el mes de junio”, agregó.

Tras búsqueda de que Messi vuelva al Barcelona, donde militó toda su carrera deportiva hasta el fichaje por PSG, estaría su padre, Jorge, quien se reunió con Joan Laporta, presidente del equipo catalán, para hacer las paces tras la inesperada salida del astro argentino poco más de año y medio atrás, como lo recopiló el portal Mundo Deportivo.

“Estas cosas pueden salir o no, no? Lo sabrá Messi, lo sabrá su padre y lo sabrá el Barça. Mirad por ahí a ver qué dicen”, concluyó.

Jorge Messi, el papá de Lionel. Foto: AP

“La vida da muchas vueltas”: Jorge Messi

Desde que Lionel Messi se fue del FC Barcelona los hinchas de este equipo mantienen la ilusión de que el astro argentino del fútbol vuelva a sus filas. Sin el atacante, el club español ha pasado por temporadas irregulares.

Pues bien, Jorge Messi, papá del futbolista del PSG, habló con los medios de comunicación de España y señaló que el futuro de su hijo Lionel Messi no pasa de momento por volver al FC Barcelona, ya que “no se dan las condiciones”, aunque dejó en el aire la incógnita porque “la vida da muchas vueltas”.

“No creo que vuelva (Messi). No se dan las condiciones. No hemos hablado (con Laporta). No sé si es imposible, no tengo ni idea. La vida da muchas vueltas”, indicó el padre del jugador argentino en el aeropuerto catalán ante los medios de comunicación, el pasado 16 de febrero.

Lionel Messi disputó los 90 minutos en el duelo contra el Bayern. - Foto: Getty Images

El experimentado futbolista, que llegó al PSG francés en agosto del año 2021, termina contrato con el equipo francés en junio si no renueva. En este sentido, las negociaciones con el conjunto parisino parecen estancadas, por lo que se han reactivado los rumores que apuntan a una posible vuelta del ‘10′ a la Ciudad Condal.

Sin embargo, ya han sido varias las voces conocidas que han querido desmentir públicamente esta posibilidad. Entre ellos destacó su hermano Matías, quien lanzó una dura crítica al FC Barcelona y, en concreto, a su presidente Joan Laporta, aunque luego tuvo que pedir disculpas a la afición culé por sus palabras.

El regreso de Lionel Messi al Barcelona parece casi imposible, por lo que la hinchada culé prefiere no ilusionarse. Al campeón del Mundial de 2022 le plantean varios futuros, entre ellos el fútbol argentino e incluso la liga de Estados Unidos. Habrá que esperar hasta junio.