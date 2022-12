Selección Argentina se desmarca de la política, todo apunta a que evitarán foto con el Gobierno en la Casa Rosada

Este martes 20 de diciembre, la selección argentina de fútbol llegó a su país para celebrar con millones de fanáticos el logro del tercer título mundial. En el evento, que durará al menos ocho horas, los jugadores harán un recorrido por Buenos Aires, pero, de acuerdo con lo que informa el diario argentino El Clarín, no irán a la Casa Rosada, a pesar de la invitación del Gobierno de Alberto Fernández para salir al balcón con la copa, como se hizo en 1986.

En un país en una crisis económica profunda, es imposible separar por completo el tema futbolístico del político. Por ahora, los jugadores, que son quienes deciden lo que harán en ese recorrido este martes, no dieron respuesta a la invitación oficial de Fernández para ir a la Casa Rosada y sí anunciaron que irán al obelisco.

“El presidente tuvo un gesto de esa característica, pero no hemos hablado con nadie que nos devolviera esa información. Hay que saber exactamente qué piensan los jugadores y el cuerpo técnico”, indicó a El Clarín Aníbal Fernández, uno de los voceros oficiales del Gobierno.

El Gobierno había propuesto una recepción sobria, similar a la que el se le ofreció al equipo que lideraba Diego Maradona en 1986. Fernández sí había dicho que no participaría de la foto en el balcón, igual a lo que sucedió en 1986 con el presidente Raúl Alfonsín.

“Nosotros ofrecimos la posibilidad de que, como sucedió en 1986, una idea del presidente, que hicieran lo mismo: en aquel momento alguien los recibió en la Casa Rosada, los felicitó, les dio un reconocimiento, pero después al balcón fue solo el plantel”, planteó Aníbal Fernández.

Polémica

En las redes es clara la polémica que se da al interior del país por esta decisión de los jugadores, hay quienes critican que no hablen de ir a la Casa Rosada en el trayecto de celebración y hay quienes lo celebran.

“Que la Scaloneta haya rechazado ir a Casa Rosada para que el Ggobierno no use el triunfo políticamente y en su lugar hayan elegido festejar en el obelisco con toda la gente me parece maravilloso, teniendo en cuenta que es una fiesta para la gente que la está pasando mal”, escribió una usuaria en Twitter, en un trino con más de 2200 me gusta.

En un programa de televisión pública argentina, el periodista Nico Fiorentino criticó duramente a los futbolistas por no asistir a la Casa Rosada. “La gran mayoría de los jugadores nacionales son unos desclasados, porque son personas que pierden el sentido de pertenencia” dijo, tras lo cual ha recibido una avalancha de críticas en redes.

“Increíble esto. En la TV Pública un ignoto llama ‘desclasados’ a los jugadores de la selección campeona del mundo por no ir a la Rosada. Por ser despolitizados. Están enfermos y nosotros les pagamos el sueldo a estos tipos”, escribió el periodista Lalo Zanoni en sus redes.

Lo que se sabe hasta el momento

Los festejos de la selección argentina iniciarán este martes al mediodía, tal como lo confirmó la delegación argentina tras su escala en Roma.

Desde las instalaciones del complejo de la AFA (Asociación de Fútbol Argentina) en Ezeiza, partirán en dos buses descapotados a recorrer las calles de Buenos Aires. El recorrido, que ya fue inicialmente establecido por los tres ministros de Seguridad implicados en el operativo, tendrá que ser confirmado por los mismos jugadores, incluso si quieren hacer cambios durante el trayecto.

Hasta el momento lo único claro es que irán al obelisco, el diario El Clarín indica que la duración será entre ocho y nueve horas: “El recorrido inicial del bus descapotable será por las autopistas Ricchieri, Dellepiane, 25 de mayo hasta desembocar en la avenida 9 de julio y acercarse al obelisco. El ‘regreso’ sería con continuidad por la avenida más ancha del mundo hasta Libertador hasta la General Paz y de nuevo hacia el Sur. La estimación de la duración de la ‘vuelta’ sería entre ocho y nueve horas”