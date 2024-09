Selección Colombia perdería figura por lo que resta del año: primer parte confirma lo peor

Además de la baja de Jhon Jader Durán por acumulación de amarillas, la Selección Colombia estaría a punto de perder otro de los jugadores que arrancaron en el once titular contra Argentina el pasado 10 de septiembre.

“No hay información real, pero no pinta bien en este momento. Obviamente, fue un gran golpe para nosotros en el juego, en primer lugar, y sería un gran golpe para nosotros perderlo por una cantidad significativa de tiempo en un área del campo en la que ya tenemos escasez ”, declaró Gary O’Neil, técnico de los wolves , en rueda de prensa.

El tiempo de ausencia en las canchas se confirmará luego de los exámenes médicos que le practicarán a lo largo de la semana. “Estaba rindiendo a un nivel muy alto para nosotros en ese aspecto. No podemos permitirnos perderlo. Ojalá no sea tan malo como se teme, pero por el momento la cosa no pinta bien”, insistió.