Selección Colombia y Néstor Lorenzo, atentos; se conocen rivales para los cuartos de la Copa América

La última jornada del Grupo C de la Copa América 2024 dejó uno de los grandes batacazos del torneo continental, luego de que la Selección de Estados Unidos, que estaba jugando de local, quedó eliminada este lunes, primero de julio, al caer en Kansas frente a Uruguay.

Aunque se había clasificado una fecha antes, el combinado dirigido por Marcelo Bielsa no salió a especular y derrotó 1-0 al conjunto norteamericana, gracias a la anotación convertida por Mathias Olivera en el minuto 68 del segundo tiempo.

“Hay mucha (frustración). No quiero hablar demasiado del árbitro. Es frustrante, pero así es este torneo. Es difícil hablar ahora mismo. Las emociones están a flor de piel. Tuvimos un buen comienzo, aportamos mucha energía, pero al final, simplemente, no tuvimos la suficiente calidad. Lo dimos todo, pero no marcamos”, reconoció Christian Pulisic.