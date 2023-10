Sevilla vs. Real Madrid: Sergio Ramos enfrenta al club de toda su vida por LaLiga; hora, previa y canal

Sevilla cambió de técnico

Es más, propio Carlo Ancelotti tuvo palabra de elogios para el defensor español: “Le tengo un cariño especial a Sergio Ramos. Si hoy estoy aquí, es sobre todo por él. Si no marcaba el gol en la final (de la Champions vs. Atlético Madrid), probablemente yo no estaría en Real Madrid”, dijo Ancelotti.