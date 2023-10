Joya de colección: así será la camiseta del Barcelona para el clásico frente al Real Madrid, el logo de los Rolling Stones estará presente

Nuevo logo para el clásico

¿Por qué los Rolling Stones?

Será una camiseta única

La camiseta FC Barcelona The Rolling Stones Limited Edition, como será conocida, constará de 1899 unidades en calidad jugadores y, por otro lado, la FC Barcelona The Rolling Stones Signed Limited Edition, que será la más exclusiva, constará de sólo 22 unidades de la camiseta, también en calidad jugador, y con la firma de los futbolistas titulares de los dos partidos, el Clásico y el enfrentamiento de la Liga F.

Los Stones son británicos y tienen sus orígenes en la década de los 60. Fueron la principal competencia de The Beatles y encontraron la fama mundial en 1965, con el lanzamiento de (I Can’t Get No) Satisfaction, para el álbum Out of Our Heads.