Crece el escándalo en Barcelona: imputan al presidente Joan Laporta por el caso Negreira y podría ir a prisión

Investigados por otros delitos

El vicepresidente económico del gigante español, Eduard Romeu, ha reconocido que el caso Negreira en general, no la imputación del presidente Joan Laporta por presunto cohecho conocida este miércoles, es algo que “no ayuda” a la marca del club ni a su imagen, si bien no espera ningún “impacto negativo” directo en las arcas.

“Todo lo que sean noticias no favorables no ayudan, es cierto. Los compañeros que viajan con el equipo escuchan comentarios muy populistas (en varios estadios de LaLiga)”, reconoció Romeu en rueda de prensa.

No obstante, matizó que el caso Negreira “no debe afectar” a nivel económico. “Los inversores han hecho una gran evaluación de los posibles impactos del caso y, pese a que obviamente no ayuda, no prevemos ningún impacto negativo”, reiteró.