Propuesta de presidente del Napoli por lesión de Neymar enciende la polémica: “no tendrían que jugar en las selecciones nacionales”

A raíz de este duro momento, Ney aseguró que ha sido el “peor de su carrera”, pero a la vez sabe que es “fuerte, pero esta vez voy a necesitar aún más a mis amigos (familiares y amigos). No es fácil pasar por una lesión y una cirugía, imagina pasar por todo esto nuevamente después de cuatro meses de recuperación . Tengo fe, demasiada, pero pongo la fuerza en las manos de Dios para que él pueda renovar las mías. Gracias por los mensajes de apoyo y cariño ”, dijo en sus redes sociales.

La polémica propuesta del Napoli

“Los futbolistas de 32 años no tendrían que jugar en las selecciones nacionales. El club debería tener la opción de no ceder jugadores o de no enviarlos a amistosos. Si pago 50 millones y vuelve lesionado... Piensa en Neymar”, dijo.