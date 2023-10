¿Todo bien con Neymar? Carlos Bacca reveló cómo está su relación con el brasileño después de la pelea

Bacca y su paso por la Selección Colombia

¿Cómo están actualmente?

Bacca no se siente reconocido

“En algunas canchas no te valoran. De pronto porque eres de la costa o de Junior, o porque en el Mundial boté el penal. Se quedan con esas cosas negativas. Ahí es donde tenemos que crecer y evolucionar. El que no bota el penal es el que no lo cobra. Ahora tenemos que matar a Francia porque Kolo Muani botó el último gol. Es fútbol, acá se quedan con las groserías. Nadie ve el tiempo que hiciste por fuera”, apuntó.

Y agregó que “yo me quedo con la satisfacción, con mi familia, con la gente que me quiere. Volver al fútbol colombiano es difícil porque la gente te trata mal. Ojalá la gente respete más. No es fácil estar por Europa, no es fácil estar en grandes clubes. Ver como critican a James, a Falcao, a Cuadrado, a Ospina, a Adriancho, me duele”.