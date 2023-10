Alberto Gamero reveló preocupación por lesionados de Millonarios; dio un panorama claro

La opinión de Alberto Gamero

Además, Gamero expuso que el problema no fue la cantidad de veces que Millonarios llegó a la portería rival, sino la efectividad con estas oportunidades. “Utilizamos dos estructuras, no se necesita llegar 20 veces para ganar el partido y terminamos cediendo dos puntos que los necesitamos y los queríamos en la tabla”, expresó el orientador.

Las lesiones de Millonarios

Sobre el primero de ellos, Gamero dijo que: “Mackalister tenía unos problemas estomacales anoche, una virosis, esta mañana lo revisó el médico y estuvo 2 o 3 horas en la clínica. Le dieron el alta, me dijo que se sentía mejor, pero no le bajaba la fiebre. Estaba mal. No he hablado con él ahora”.