Shakira celebró el triunfo de Marruecos sobre Portugal en el Mundial Qatar 2022 al ritmo del ‘Waka Waka’

La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 no deja de brindar sorpresas. Este 10 de diciembre Portugal fue eliminada en cuartos de final por Marruecos, que continúa dejando favoritos al título en el camino. Menos de una semana atrás, venció a España desde la ronda de penales, y, hoy le ganó por la mínima diferencia a Portugal. Los comentarios, por supuesto, no se han hecho esperar.

Shakira fue una de las celebridades en expresar su opinión acerca del compromiso disputado en el Estadio Al Thumama. La cantante sorprendió a sus seguidores al manifestar su alegría por el paso de Marruecos a la semifinal. En su cuenta en Twitter, publicó: “This time for Africa”, con dos emojis, la bandera de ese país y unos aplausos.

Por su puesto, el fragmento “this is for Africa” hace parte de la canción Waka Waka, interpretada por ella en la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.

“Tsamina mina, eh, eh / Waka waka, eh, eh /Tsamina mina zangalewa / This time for Africa”, dice uno de los apartados del éxito musical. En cuanto a la publicación, suma cerca de 500.000 me gusta en Twitter, además de 2.000 comentarios.

Quienes no celebraron el trino de artista colombiana fueron los seguidores de Cristiano Ronaldo, quien no vivió el Mundial esperado. Durante la que sería su última participación en el máximo certamen del balompié, El Bicho no contó con el apoyo del DT de Portugal, Fernando Santos, para figurar en la nómina titular en los octavos y cuartos de final.

Este sábado, de hecho, comenzó en el banco de suplentes, donde acaparó las miradas de las cámaras fotográficas, en especial por sus gestos de preocupación luego de Marruecos le anotara a Portugal el único gol del compromiso.

Ingresó solo en el minuto 51, en recambio de Rúben Neves, y tuvo una opción clara de gol en el minuto 82, pero el guardameta de Marruecos, Bono, atajó en dos tiempos para evitar el empate.

Pese a la eliminación, Cristiano Ronaldo se quedó con la hazaña de ser el primer futbolista en marcar gol durante cinco mundiales de manera consecutiva. Lo hizo en su debut en Qatar 2022, ante Ghana, en el que desde los 12 pasos mandó a guardar la esférica al fondo de la red.

Ahora, la incertidumbre es si CR7 dará su paso al costado en el balompié, pues, recientemente, terminó su vinculación contractual con el Manchester United.

El llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación

Una vez se escuchó el pitazo final, Cristiano se dirigió a los vestuarios acompañado de la seguridad del estadio, visiblemente afectado por la derrota y sin esperar a sus compañeros, que se quedaron regados en distintas zonas del campo.

Mientras caminaba hacia el túnel, el delantero fue abordado por un fan que se quería tomar una foto. Miembros de la logística lo retiraron inmediatamente, permitiendo que CR7 hiciera su tránsito sin siquiera hablar con los medios de comunicación de su país.

El portugués disputó este año su quinta Copa del Mundo, siendo el mejor resultado la semifinal que disputó en el año 2006, eliminado por Francia, posteriormente subcampeón de la edición disputada en Alemania.

Las lágrimas, sin embargo, no son solo las de Cristiano Ronaldo. Los fanáticos del balompié lamentan que la estrella haya culminado su participación en la Copa Mundo sin clasificar a una final. Muchos de ellos incluso soñaron una final Portugal vs. Argentina en Qatar 2022, pero la escuadra lusitana no logró avanzar a semifinales.

Quien sí tendrá la oportunidad de avanzar en el certamen es Lionel Messi, junto a Cristiano, el mejor jugador del siglo XXI. En la semifinal se medirá contra el combinado de Croacia.