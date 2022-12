A Pilar Schmitt le impusieron millonaria multa por una nota del Mundial Qatar 2022 en Caracol TV

La periodista Pilar Schmitt fue incluida en el equipo periodístico de Caracol Televisión para cubrir la otra mirada de la Copa del Mundo 2022 y conocer más a fondo la cultura de Qatar.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora llanera les ha mostrado a sus seguidores en los últimos días algunos de los lugares más interesantes de la nación en Medio Oriente , la cual actualmente es una de las más ricas del planeta.

La periodista, sin embargo, manifestó esta semana en medio de su informe para Día a día que hace unos días vivió junto a su equipo de producción una engorrosa situación en el país árabe.

De acuerdo con el testimonio de Schmitt, la policía de tránsito de Qatar les puso una costosa multa por haber dejado mal parqueado el carro en el que se movilizaban. Asimismo, explicó que este lamentable hecho se registró por el afán de hacer una nota sobre un famoso restaurante de ese país.

“Dejamos mal parqueado el carro, y nos pusieron nuestro parte [de tránsito]. Que es de más de un millón de pesos”, afirmó la comunicadora en el matutino, mientras mostró brevemente el documento en cámara.

Pese a este impasse, la presentadora aseguró que realizaron el reportaje sin ningún tipo de problema y compartió posteriormente una imagen del establecimiento, que es famoso por vender del shawarma más rico de Qatar.

Esta no es la primera situación de este tipo que experimentan los periodistas de Noticias Caracol, puesto que Ricardo Orrego casi no puede entrar al país asiático debido a que no tenía su segundo apellido en la visa de trabajo.

Javier Hernández Bonnet regresó a las transmisiones del Gol Caracol

Tras estar varios días hospitalizado, el reconocido presentador fue dado de alta y reapareció este viernes, 2 de diciembre en Caracol Televisión para comentar el juego entre Suiza y Serbia. Igualmente, esta semana se conoció la primera imagen suya fuera del centro médico.

El experimentado comentarista también habló en exclusiva con SEMANA sobre este difícil momento que experimentó en territorio qatarí y relató que todo empezó después de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo el pasado 20 de noviembre, puesto que sintió un fuerte dolor en el estómago.

“Fue al día siguiente de la inauguración del Mundial. Empecé a sentir un dolor en la parte alta del estómago y pensé que era una gastritis. Comencé a tomar un remedio para la gastritis y lo que hacía era empeorar los dolores. No aguanté más, estaba que explotaba, y me llevaron al hospital turco. Ahí encontraron que tenía cálculos en la vesícula”, indicó inicialmente.

Hernández Bonnet, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para admitir que fue una situación bastante compleja y que temió no quedar en óptimas condiciones. Asimismo, destacó que siempre estuvo acompañado de su hijo y los miembros de su equipo de trabajo.

“Fue una bendición tener acá Juan Pablo Hernández (hijo), él se convirtió prácticamente en mi todo. Hubo tres personas que fueron muy importantes: la mamá de Falcao García, que me llamaba y me oraba, una cosa fantástica; la mamá de la esposa de un amigo, doña Betty, y el profesor Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida”, agregó.

Luego, precisó: “Cuando me calmaron el dolor, yo sentí que ya estaba del otro lado. Pero sí tenía el temor a que otras partes del organismo se complicaran hacia el futuro. Por ejemplo, pensé: ¿aguantará mi corazón?, ¿el sistema que tiene que ver con riñones se afectará?, porque le tengo miedo a una enfermedad de riñones. Me preguntaba: ¿en qué condiciones voy a quedar cuando vuelva? Eso sí me atemorizó mucho”.

El periodista colombiano señaló finalmente en SEMANA que estos quebrantos de salud hicieron que se replanteara muchas cosas de su vida y les agradeció a todos sus compañeros del Gol Caracol.