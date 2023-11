Pilar Schmitt destapa fuerte drama familiar que vivió con su hija; “se hubiera podido morir”

Lo último que espera una persona es que un familiar o ser querido se enferme de gravedad, pues las afecciones graves, como bien se sabe, presentan un alto riesgo de provocar la muerte. Por eso, este tipo de situaciones son tan temidas no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. La salud no tiene negocio.

Todo pasó de un momento a otro, cuando Sara Sofía tuvo una conversación con su mamá, la situación no parecía grave. La joven le avisó a Pilar que se dirigía a un hospital porque de repente un fuerte dolor de cabeza se apoderó de ella.

“Ella me dice: ‘Mami, ya te llamo’. Y yo como: ‘¿Qué pasó?’. Ella iba camino de urgencias al hospital porque le había dado un dolor de cabeza terrible, perdió más o menos el conocimiento y la visión. Le hicieron un TAC cerebral …”, manifestó Pilar Schmitt en el programa en cuestión.

Es de resaltar que un TAC es una tomografía computarizada de la cabeza, el cual “es un procedimiento que utiliza muchos rayos X para crear imágenes de la cabeza, incluso el cráneo, el cerebro, las órbitas o cuencas de los ojos y los senos paranasales”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

“Yo veía a Sara ida… Ella me decía que no se sentía ella. Fuimos a urgencias a primera hora, nos querían mandar a la casa. Le dijeron: ‘Niña caprichosa, usted no tiene nada; tiene ansiedad’. Nosotros esperamos a que nos atendieran y nos tocó esperar 10 horas. Le hicieron la resonancia…”, agregó la presentadora.