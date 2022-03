“Si no hay reputación, no hay inversión”, jalón de orejas al fútbol colombiano

Colombia hace presencia en la Liga de España con seis jugadores, el más representativo no solo por la calidad de su fútbol con cinco goles anotados esta temporada, sino en marketing desde su imagen hasta la captura de audiencias en televisión, sin duda alguna es Radamel Falcao García, tras su regreso a la primera división de este país, esta vez con el Rayo Vallecano.

SEMANA visitó las oficinas de LaLiga en España y pudo hablar con Javier Tebas, presidente de esta competencia quién se refirió a la presencia de Santiago Arias, Carlos Bacca, Luis Suárez, Helibelton Palacios, Johan Mojica, Jeison Murillo y por supuesto el Tigre.

“Colombia ha sido un país muy importante para La Liga. Tenemos los mejores jugadores de su país. Cuando llegó Falcao de último momento, no solo fue un impulso para Colombia sino para el renombre internacional. Sin esos jugadores de la zona no tendríamos la misma importancia en América Latina como marca”, afirmó a este medio.

Sin embargo, tampoco se guardó elogios para las ocho jugadoras cafeteras de la Primera División Femenina de España o torneo Iberdrola, que principalmente en Leyci Santos tiene una gran representante de un deporte que en Colombia apenas empieza a consolidarse. De hecho el paso de esta volante se dio después de un amistoso entre Santa Fe y Atlético de Madrid. “El fútbol femenino hay que impulsarlo. OJalá podamos tener más amistosos porque en Colombia hay mucho nivel y eso enaltece la competición”, aseguró Tebas.

En cambio, los que no recibieron elogios fueron los dirigentes del fútbol profesional colombiano que hasta hoy, tienen en pausa el convenio firmado en 2017 para implementar el Fair Play financiero en La Liga y el Torneo Bet Play Dimayor.

“Si no se hubiese hecho el fair play financiero de LaLiga, no seríamos lo que somos. A más ingreso, más deudas”, comentó el presidente.

Este 17 de marzo desde las dos de la tarde, los dirigentes del fútbol colombiano en cabeza del presidente Ramón Jesurún de la Federación colombiana de fútbol y de Fernando Jaramillo de la Dimayor estarán reunidos en asamblea extraordinaria.

La idea, entre otras, es definir el futuro de los líderes del balompié nacional. Todo apunta a la reelección de los que ya están posicionados. SEMANA cuestionó a Tebas sobre la imagen del fútbol colombiano y sus dirigentes para una liga top en el mundo y fue enfático en la necesidad de procesos con transparencia.

“En Colombia llevan años con una reputación. Si no hay reputación no hay inversión, ni grandes patrocinios, ni valor de los derechos audiovisuales”, indicó el presidente de LaLiga y agregó. “Demostrar de verdad que se lucha contra la corrupción es clave. Hace falta mejorar la imagen como cualquier compañía mercantil. Que la demuestren y la practiquen”, declaró.

Cuando se le cuestionó por la dificultad para implementar el Fair Play financiero habló del control económico que no cae también en algunos clubes cafeteros. “El control que no se dejan hacer financieramente es para seguir haciendo la trampilla. Algo está mal en el fútbol colombiano y se debe preguntar por qué. Me da mucha pena”, concluyó.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano informó después de la asamblea extraordinaria de este 17 de marzo que se decidió aplazar la determinación con relación a la situación del Cúcuta Deportivo FC. “Los 35 clubes afiliados a la Dimayor tomaron esta posición, debido a la ausencia de un órgano de administración inscrito del Cúcuta Deportivo FC ante la Cámara de Comercio respectiva. La nueva fecha para estudiar la posición del equipo “rojinegro” ante la Dimayor será en un plazo máximo de 15 días”, advirtieron en un comunicado oficial.