Nueva polémica en Dimayor: contrato de Fair Play financiero con España está en pausa

Desde 2017, con las diferentes administraciones que han pasado por la Dimayor hasta ahora, se firmó el pacto del Fair Play financiero con LaLiga de España, acuerdo que fue anunciado con el aval de los 35 clubes para tres años de contrato.

La idea era que con el seguimiento estricto del balompié español se lograra el ejercicio de autorregulación de los clubes, que buscaba la transparencia administrativa, estandarización de los reportes financieros y puntos de equilibrio de los clubes, incluso desde el punto de vista de los presupuestos.

En 2021 se renovó el contrato incluso para aplicar en el Torneo BetPlay con el objetivo de que cada club de primera y segunda división pudiera cumplir con obligaciones como el pago de salarios de los jugadores, no tener tantas deudas y regular el mercado de pases en cuanto a la compra o préstamo de jugadores.

Sin embargo, un proyecto que en España se tardó 7 años en aplicarse a la perfección, en Colombia no logró avanzar. Así lo confirmó a SEMANA Julián Gómez, representante de LaLiga en el país.

“La intención era aplicarlo con la supervisión de LaLiga, comenzamos a hacer el proyecto pero lamentablemente hemos tenido que dar un paso al costado porque no se daban las circunstancias no sé si políticas, administrativas o por el momento que vive el fútbol profesional colombiano. Igualmente, consideramos que tiene toda la cabida aquí para que los clubes puedan sanearse, tener documentada la transparencia de cara a los patrocinadores, afición y será una de las ayudas más grandes para el fútbol colombiano en los próximos años”, dijo Gómez.

Sin embargo, desde España aseguraron a este medio que continuarán a disposición del balompié cafetero para dar la mano porque están convencidos que es un proyecto vital para la salud financiera de esta liga y que no pase lo mismo que al Cúcuta Deportivo, para que no se gaste más de lo que se ingresa.

Aunque no se puede descartar que no se vaya aplicar a futuro, en cinco años son pocos los avances. “Es un proyecto a largo plazo y esperamos que sí se haga, porque se ha invertido bastante por parte de la Dimayor y LaLiga, y tal vez el próximo año se pueda retomar. Es difícil poner a 35 equipos de acuerdo y que nos den esas riendas para mirar temas trascendentes desde lo financiero. Creemos que está pausado porque se llevaba ya mucho tiempo parado y si nos vuelven a decir, pues aplicaremos la ayuda incondicional”, aseguró Julián Gómez.

Llama la atención que una liga tan consolidada y seria como la española tenga relación con la colombiana, que ha estado llena de escándalos como el carrusel de la boletería, el polémico asenso del Unión Magdalena a la primera categoría, denuncias arbitrales, eliminaciones constantes en torneos internacionales, y dirigentes constantemente cuestionados, incluso por exseleccionadores como Carlos Queiroz.

“Ahí te diría que en el tema de amaño de partidos, Dimayor tiene monitoreado para regular las apuestas online deportivas y sienta un precedente en la región; es inversión para los equipos. Nosotros los apoyamos con la vigilancia cuando hay malos indicios y no tenemos constancia de falta de integridad a nivel de partidos. Si hablamos de noticias a nivel reputacional, siempre son presunciones y nosotros nos enfocamos en el fútbol, la industria y el bien de los equipos”, comentó el representante de la liga española.

El Fair Play financiero incluso estaba comprometido a castigar a aquellos clubes que incumplieran el pacto y se habló hasta de la sanciones en el campeonato o perder puntos.

“El Fair Play financiero tendrá sanciones, va a haber un reglamento que aún no se ha definido. Los clubes que estén jugando tanto Liga como Torneo deberán cumplir estrictamente con las condiciones. La sanción mayor va a estar en no poder competir, pero hay una graduación de sanciones para que los clubes cumplan. La sanción tiene que estar en la reglamentación que deben ser aceptadas por la asamblea. Las sanciones serán llamados de atención, sanciones económicas hasta perder puntos o no jugar un campeonato. La idea no es llegar al tema sancionatorio”, dijo en su momento Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, sobre el acuerdo avalado y apoyado por el Ministerio del Deporte.

Mientras tanto, este 16 de marzo habrá asamblea extraordinaria de la Dimayor y SEMANA conoció que será noticia el regreso del Cúcuta Deportivo con su principal dirigente, César Augusto Cadena.

La nueva junta directiva será integrada por Eduardo Silva Meluk, exrepresentante legal de Millonarios y expresidente del Medellín. Además, Aquivaldo Mosquera será el DT de los aurinegros.