Sigue el caso Daniel Cataño: presidente de Dimayor destapa las sanciones que vienen para Millonarios y Tolima

La polémica entre Millonarios y Deportes Tolima por lo sucedido en el estadio Manuel Murillo Toro, el pasado domingo, continúa. Tras confirmarse la denuncia del hincha contra Daniel Cataño por “lesiones personales” y la reprogramación del partido, falta por ver qué medidas tomará la comisión disciplinaria en relación a los hechos.

En cuanto a lo deportivo, se definió que el compromiso se jugará el 29 de marzo a las 8:00 de la noche en Ibagué, sin embargo, no está definido que sea con ingreso de público, a puerta cerrada o con la tribuna oriental, desde donde ingresó el aficionado, en restricción.

Además, la Dimayor debe dejar por escrito cuántas fechas de sanción acarreará Cataño por su respuesta con violencia al ataque que recibió sobre el campo de juego. Wilmar Roldán le sacó roja directa y podría estar de baja entre 2 y 4 fechas o incluso más si así lo determinan los encargados de impartir justicia en este tipo de casos.

Fernando Jaramillo, presidente de la división mayor del fútbol colombiano, confirmó que en lo deportivo ya está todo resuelto, pero todavía hay asuntos disciplinarios por confirmar luego de que reciban los descargos del cuadro tolimense. “Desde lo disciplinario, el informe del árbitro del partido es que no comenzó, no rodó el balón, no estaban las garantías y sabemos la decisión de Millonarios”, explicó en entrevista con ESPN.

Daniel Cataño salió expulsado luego de responder a la agresión del hincha del Tolima - Foto: Captura Win Sports

“Los dos clubes tenían 48 horas para demandar el partido, los dos en cartas enviadas a la Dimayor deciden no usar esas 48 horas, no demandar, por lo tanto dicho eso se programó el partido para el 29 de marzo y la comisión con eso archiva el caso con respecto a ese partido”, confirmó.

El asunto ahora es definir el ‘castigo’ que viene para Cataño, Millonarios y el Deportes Tolima. “Continúa una acción por parte del Comité Disciplinario, hay una tarjeta roja, una investigación y se le dio traslado al Tolima por la invasión de campo, mañana (jueves) se debe tomar esa decisión, con los descargos del Tolima”, dijo.

Cataño estuvo haciendo gestos a los hinchas antes de ser golpeado por Alejandro Montenegro - Foto: Captura video @Tolima Play

“Rechazo total”

Jaramillo inició su intervención lamentando el comportamiento de Alejandro Montenegro, hincha identificado como agresor de Cataño, y sancionado con tres años sin ingresar al estadio, decisión que para muchos es corta ante la gravedad de los hechos y el contexto de los constantes problemas de comportamiento de los hinchas en varias ciudades del país.

“Primero rechazo total a lo sucedido en la ciudad de Ibagué, por supuesto no es solo el perjuicio de los dos equipos, sino de todo el fútbol. Ha sido reiterativo, hemos tenido varios incidentes en muchas plazas, algo que nos preocupa esta tendencia de violencia en el fútbol aunque suceda en competencias como el Mundial o la Champions”, dijo el presidente de Dimayor.

Cataño se disponía para el inicio del partido cuando fue atacado por la espalda - Foto: Captura Win Sports

Fernando Jaramillo coincide con Roldán en que “no habían garantías” para disputar el partido y por eso se consideró la opción de reprogramarlo y no darle los puntos a uno u otro conjunto. En ese sentido, el panelista y exárbitro Rafael Sanabria, entró en discusión con el dirigente.

“No puede ser posible que digan que en lo deportivo no pasa nada y que, como el partido no había empezado, se reprograma. El reglamento es claro, en la regla quinta dice que el árbitro, desde el momento en que los jugadores entran en el campo, tiene la potestad y podrá expulsar, suspender, amonestar y lo que quiera antes, durante y después de que termine el partido”, sentenció en defensa de su colega, al que le han caído grandes críticas tanto de hinchas de Millonarios como de Tolima.

Sanabria completó su opinión reiterando que “reglamentariamente el árbitro ya estaba en potestad y todo lo que sucediera iba en perjuicio del equipo culpable del incidente”. Jaramillo respondió que entendía ese punto, pero, teniendo en cuenta que el juego nunca inició, según el reglamento de la Liga Betplay, DImayor tiene la potestad de decidir el rumbo del compromiso.