Sin filtros: así atacó Carlos Antonio Vélez al recogebolas que evitó el gol de La Equidad en Neiva

La crítica de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, conocido comentarista deportivo, no escatimó palabras al criticar al recogebolas de Neiva y cuestionó la actitud del joven durante el partido: “Lo de Neiva. Miren, no sigan ponderando a esos muchachos que hacen cosas. Ese recogebolas en Bogotá en la final, el otro no sé dónde y ahora este de Neiva que interrumpe un ataque prometedor y casi que una opción manifiesta de gol de La Equidad, tirando una pelota al campo”.

Vélez subrayó que esta acción parecía haber sido premeditada: “Mire, a ese muchacho no le nació eso. A él lo prepararon para eso y eso no está bien. Me perdonan, pero eso no está bien y no es que esté enchapado a la antigua, no. Es que hay unas normas de conducta y hay unas cosas que son legales y otras que son ilegales”.