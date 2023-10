“Una molestia”: la dura crítica que Carlos Antonio Vélez le lanzó a Dayro Moreno

El regaño de su técnico

“Aquí no manda Dayro, entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas. Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en una institución y hacemos parte de eso, pero algún día nos vamos y la institución sigue, somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él”, sostuvo Sarmiento.

Carlos Antonio Vélez opinó de Dayro Moreno

“Lo de Dayro Moreno, sí, es definitivamente el jugador más importante que tiene el Once. Pero cuidado, no se puede extralimitar, esa sí que es una sobreactuación. Ya es una molestia con los compañeros cuando no tienen la pelota, hay momentos en donde no te la pueden dar. Entras, sales, te metes y buscas encontrar la manera de maniobrar, pero tampoco están obligados a darle la pelota en el momento en que a él se le ocurra”, indicó el comunicador.