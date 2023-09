No solo son goles: Dayro Moreno mostró dotes con una carrasca en plena parranda vallenata

“Dayro Moreno rumbea, pero marca goles”, eso dicen los hinchas del fútbol colombiano y en especial del Once Caldas de Manizales que marcha en la casilla decimoprimera.

| Foto: Prensa Once Caldas

Dayro Moreno se aproxima a ser el máximo goleador de la historia del FPC | Foto: Prensa Once Caldas

Dayro enfrenta con su equipo el Once Calds a Equidad este viernes a las 6:40 p.m.

Dayro Moreno reveló por qué le paga a sus compañeros en Once Caldas

Dayro Moreno, quien actualmente se destaca dentro del Once Caldas, habló sobre las razones por las que dejó pasar la propuesta de Central Córdoba de Argentina y decidió quedarse en el ‘blanco blanco’.

Imagen del partido entre Deportivo Pereira y Once Caldas por la fecha 10 del segundo semestre de la Liga colombiana 2023. | Foto: Juan Sebastián Henao

Para lograr su objetivo planeó estratégicamente cómo lograría que sus compañeros lo asistieran con mayor efectividad en el terreno de juego durante las competencias oficiales: “Con ellos converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo (…) Digo que les tiro 300 ‘luquitas’ por pase gol. Antes del partido les digo: ahí voy a estar para que me la tires”.