Sorpresiva respuesta: Cristiano Ronaldo dio su veredicto y dijo a quién ve como el próximo Balón de Oro

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no entraron en la lista de nominados por primera vez desde 2003, lo que marca el cercano final de una era dominante en el fútbol mundial.

Aún cuando acaba de superar la barrera de los 900 goles oficiales, al portugués no le alcanzó para entrar en el grupo de 30 candidatos revelado el pasado miércoles en Francia.

CR7 considera que a Mbappé lo puede beneficiar el hecho de ser la figura en el Real Madrid. “ El Madrid es el tipo de equipo que no se rinde bajo presión. La gente dice que tiene suerte en la Champions, pero es suerte, es cerebro. Están preparados para estos momentos. El Bernabéu tiene esa aura diferente”, apuntó.

“Están preparados para estos momentos. El Bernabéu tiene esa aura diferente. La energía es diferente cuando los grandes equipos van allí. Marcan un gol, pero la presión puede con ellos. El Real Madrid es el mejor club de la historia del fútbol. Ahora, si dices que el Madrid va a ser mejor o no, no lo sabemos. Mbappé está allí ahora, creo que el Madrid seguirá siendo fuerte, pero no sé si serán mejores que el año pasado. Sólo Dios lo sabe. Tienen jugadores y un equipo fantástico. Creo que van a ser uno de los mejores del mundo”, insistió.