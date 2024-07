“Soy hincha”: Jefferson Lerma destapa en plena Copa América el equipo de sus amores en Colombia

Actualmente, en la cita del fútbol latinoamericano, es eje y bastión de la Selección Colombia; su ida y vuelta en el terreno de juego, lo hace de los más polifuncionales al servicio del argentino que, de no tenerlo, estaría contando con una baja muy sensible en el medio campo.

Y es que, al parecer, no se trata de un mero cariño, sino que en realidad desde suelo inglés, cuando por diferencias horarias no puede ver los partidos, sufre: “Me cuesta un poco el tema de los horarios, pero cuando no me puedo ver los partidos, amanezco a ver los resúmenes”.