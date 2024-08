Técnico de Perú no se guardó nada contra Colombia y lanza fuerte mensaje para el juego de eliminatorias

Hasta la fecha, Néstor Lorenzo no ha dado muchas noticias de lo que será esta doble cita, aun cuando quedan pocos días para los partidos. SEMANA , en su deseo por saber e informar sobre cuándo saldrá la convocatoria final, conoció que de esta semana no pasará y como plazo máximo, será el próximo viernes.

Marchando como colero de la eliminatoria, Fossati sabe que Perú no parte como la favorita para quedarse con los puntos. Aun así, no se le esconde a Colombia y le lanzó fuerte mensaje en vivo: “Si no pensara que tenemos chance de ganar, ya me hubiera ido a mi casa”.