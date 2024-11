Tino Asprilla no se queda callado y lanza dura crítica a Luis Díaz: “Se lo tienen que decir”

Faustino Asprilla, leyenda de la Tricolor, habló específicamente del guajiro y contó en vivo el error que identificó viendo el compromiso disputado en el estadio Centenario de Montevideo. “No es la posición. Mientras no entienda que en la Selección Colombia, cuando juegue en la mitad de la cancha, si no juega a uno o dos toques, le va a quedar muy difícil ”, dijo en ESPN .

“Él no ha podido entender que no tiene que driblar en la mitad de la cancha. Él no lo ha podido asimilar ahí. Hubo una pelota que le dieron en el área, ahí tenía que encarar, y la paró y tiró un centro que le cortaron. Esas son las pelotas que él tiene que coger. Ahí se lo tienen que decir ‘no Lucho, es mano a mano, de frente’ ”, agregó el Tino.

“A mí me hablaban. Cuando estaba jovencito, llegué a Atlético Nacional, con Alexis García y Leonel... me decían ‘no señor, aquí juega a uno o dos toques’. Cuando uno perdía una pelota era complicado. Eso lo fui aprendiendo, no sé por qué no hay alguien que le diga”, insistió.