Titular de la Selección Colombia para enfrentar a Ecuador: última hora sobre James Rodríguez

Ya están confirmados los once inicialistas de Néstor Lorenzo para hacer frente el partido. Estos son los hombres que saldrán a buscar el triunfo en la arenosa, teniendo en cuenta que los tres puntos significan cerrar con pie derecho el año.

Duelo de rivales directos

En cuanto a Ecuador, Sebastián Beccacece sabe que sus dirigidos no suman de a tres, fuera de casa, desde hace bastante tiempo (última vez contra Bolivia, 12 de octubre de 2023 por 2-1). Tomando en cuenta que llegan a Barranquilla luego de golear a Bolivia, de local, tras el último partido (4-0) el estado anímico puede influir de forma positiva a La Tri para que corte la mala racha de visitante.

De la mano del técnico argentino, Ecuador se ubica quinta en las eliminatorias con 16 puntos, es decir, a tan solo tres de Colombia. Por tanto, se trata de un duelo frente a frente por la parte alta y, además, por c lasificar de forma directa a United 2026.

