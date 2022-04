Tolima busca revivir en la Libertadores ante América Mineiro: canal y hora para ver en vivo

Hundidos en la tabla de posiciones, América Mineiro y Deportes Tolima se batirán en duelo este miércoles en Belo Horizonte en busca de una victoria que les brinde oxígeno en el Grupo D de la Copa Libertadores.

Brasileños y colombianos comparten la cola de la llave con un punto, por lo que para ambos es imperativo sumar en el Estadio Independência si quieren evitar que Independiente del Valle y Atlético Mineiro amplíen la brecha.

Del Valle y el ‘Galo’, ambos con cuatro unidades tras dos jornadas, chocaban este martes en Ecuador.

Romper el maleficio en casa

La labor de sumar de a tres no parece fácil, especialmente para los locales. Los ‘conejos’ de Vagner Mancini no han ganado en casa en los tres juegos que han disputado en la capital de Minas Gerais en su debut copero: dos derrotas y un empate.

Además, vienen de ser goleados 3-0 por Santos en el Brasileirao, una derrota que les hizo retroceder hasta la decimocuarta casilla al término de la tercera fecha.

“Tenemos que estar de pie en 72 horas. Así es el fútbol”, afirmó el DT tras el cotejo con el ‘Peixe’.

La derrota “tiene que servir de lección para que podamos entender que tendremos dificultades en los partidos y tendremos que sacar cartas de la manga para poder ser competitivos”, agregó.

Las posibilidades de Mancini de alinear al once estelar parecen reducidas a causa de molestias físicas que aquejan a cuatro hombres que suelen ser titulares y cuya presencia está en duda: el zaguero Iago Maidana, el lateral Marlon, el volante Lucas Kal y el atacante Wellington Paulista.

Jaqueca por falta de gol

Pero Tolima también tiene en la enfermería a hombres clave, como el extremo Andrés Ibargüen y el mediocampista Daniel Cataño, este último, pieza fundamental en el ataque del equipo dirigido por Hernán Torres.

La presencia de ambos está en veremos. Quien sí está descartado es el zaguero José Moya, expulsado en el empate 2-2 con Del Valle en Ibagué.

La preocupación de Torres, sin embargo, pasa por un mal que ha amargado a su equipo en los últimos juegos: la mala definición.

Aunque el campeón del torneo Apertura-2021 lidera el torneo colombiano y ya está clasificado a la fase semifinal, para su entrenador, ese mal ha sido la causa de que no tengan más puntos en la liga y la copa.

“A mí me da hasta pena decir siempre que llegamos y no la metemos, y perdemos. Me da pena decir eso, estoy trabajando para corregir eso y ser más contundentes en la definición”, aseguró.

Tolima se entrega a Anderson Plata, al paraguayo Gustavo Adrián Ramírez y a Jeison Lucumí para alejar esa dolencia y enderezar el camino en la Libertadores.

Posibles alineaciones

América Mineiro: Jailson - Patric, Germán Conti, Éder, Joao Paulo - Zé Ricardo - Everaldo, Juninho, Alê, Felipe Azevedo - Paulinho. DT: Vagner Mancini.

Deportes Tolima: Alexander Domínguez - Jonathan Marulanda, Julián Quiñones, Eduar Caicedo, Junior Hernández - Juan David Ríos, Brayan Rovira - Anderson Plata, Rodrigo Ureña, Jeison Lucumí - Gustavo Adrián Ramírez. DT: Hernán Torres.

Árbitros: El uruguayo Andrés Cunha junto a sus compatriotas Nicolás Taran y Carlos Barreiro en las bandas.

Hora y canal: 5:00 p. m., ESPN/Star +

Con información de la AFP.