Última noticia de Atlético Nacional sobre David Ospina ilusiona a toda la hinchada ‘verdolaga’

La historia de Atlético Nacional y David Ospina no ha sido como la gente esperaba, desde que regresó al club de sus amores, el histórico portero de la Selección Colombia ha pasado más tiempo lesionado que en los terrenos de juego, el arquero no ataja un partido desde el pasado 16 de septiembre, día en que se lesionó ante Alianza FC.

El histórico portero no juega un partido desde el 16 de septiembre del presente año, cuando se enfrentó a Alianza FC por los octavos de final de la Copa Colombia.

Incertidumbre por el jugador Campuzano

El regreso de David Ospina al equipo es una buena noticia para todos los aficionados, pero estos no dejan de preguntarse por Jorman Campuzano y su situación en el club.

El jugador tuvo una pequeña sanción y tras superarlo, el volante volvió a la convocatoria del club y hasta llegó a disputar unos minutos. No obstante, Campuzano se quedó afuera de los convocados por segundo partido consecutivo.

Campuzano no hizo parte del plantel que enfrentó a Envigado y no fue convocado para este primer duelo por la Copa BetPlay ante Jaguares de Córdoba, incluso, el conjunto paisa no colocó al volante en la lista de lesionados, por lo que su situación en la institución es una completa incógnita.