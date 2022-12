Venenosa versión apunta a que Piqué fue el culpable de la salida de Messi del Barcelona

- Foto: Corbis via Getty Images

- Foto: Corbis via Getty Images

Jamás se pensó que la historia de amor entre Barcelona y Lionel Messi llegaría a su fin. Sin embargo, en 2021 ese idilio entre club y jugador acabó luego de una época bastante compleja para el mundo del fútbol, donde los grandes capitales de clubes como el culé se vieron afectados y tuvieron que dejar ir a insignias de sus instituciones como el argentino, para poder subsistir en una época donde lo más importante era priorizar las arcas. Bajo ese panorama, el todopoderoso PSG llegó a hacerse con el goleador argentino dando un golpe de autoridad inimaginado para muchos.

“No sé si lo hizo el club, pero yo tengo claro que hice todo lo posible para quedarme. Estaba todo arreglado. Me bajé el sueldo un 50 %. El resto es mentira. Y, después, nadie me pidió nada más”, dijo Messi en su sentida despedida donde se le vio llorando y bastante afectado.

Ahora, ya habiendo cumplido un año en Francia el paparazi Jordi Martin ha expuesto una teoría en la que se sabría quién podría ser uno de los culpables del ‘10′ de la que fue su casa por doce años: “Cuando Leo Messi abandona el Barcelona llorando todo mundo achacó que se trataba de un problema económico y es cierto, el Barcelona no tenía plata para pagarle lo que el París le paga; pero algún día, cuando esté en el estudio te explicaré quién fue uno de los causantes por el cual Leo Messi abandonó el Barcelona. Te doy una pista: es alguien que particularmente a ti y a mí no nos cae bien”.

Ante esto, compañeros de quien detonó el rumor empezaron a bromear y terminaron sin decir su nombre, señalando a Gerard Piqué: “Empieza con P y le acaba de hacer algo a una amiga mía que su nombre empieza con S y mueve las caderas”.

A la par de esto, la obtención de la Copa del Mundo de Qatar 2022 para Argentina y, por consiguiente, para Messi, hizo que se abriera el panorama para pensar en un posible regreso de la estrella a Barcelona. Miles de fanáticos de Messi alrededor del mundo, entre ellos los seguidores del cuadro español, se volcaron en apoyo para el ‘10′, que se despidió de los mundiales ganando el último partido y consiguiendo ese título que le faltaba para ser considerado el mejor de la historia.

Las cuentas oficiales del conjunto azulgrana celebraron la conquista del ‘10′, aun cuando hace más de un año pertenece al París Saint-Germain, equipo que aprovechó la ruptura del contrato de Messi con los ‘culés’ para dar el golpe del mercado.

Ese anhelo llegó hasta oídos de Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, que respondió con honestidad a los que le piden intentar fichar al capitán de la albiceleste. “No quiero generar unas expectativas que en estos momentos tienen una gran dificultad”, dijo en declaraciones para los medios oficiales del club. “El tema Messi me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativa. Leo es jugador del PSG y ha ganado la Copa del Mundo, algo de lo que los culés nos alegra muchísimo, porque era un título que se le resistía y lo merecía”, agregó.

“Messi es el mejor de todos lo tiempos, se hizo jugador en Barça y estoy convencido de que su corazón es culé. Nosotros lo tenemos como un culé de referencia, que siempre estará vinculado al Barça.... ¿Que si viene o no? Nos gustaría mucho, pero eso ya se verá”, sentenció.

Finalmente, cabe resaltar que en las últimas horas desde Europa y más específicamente desde Francia se ha informado que la continuidad de ‘La Pulga’ en París es casi un hecho, solo faltaría su firma en un nuevo contrato y esta se daría cuando se incorpore de las vacaciones que por estos días de festividad navideñas toma en su natal Rosario.