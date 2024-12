Rayo en mala racha, tres puntos por encima del descenso en Liga, rozó la eliminación ante un Unionistas que se quedó con la miel en los labios, con el 3-3 en el descuento anulado por fuera de juego. Los salmantinos se adelantaron en un error del meta Cárdenas y el 1-0 de Álvaro Gómez al cuarto de hora y, cuatro minutos después, Imanol Baz dobló la renta.

El Rayo salió sin actitud al Estadio Municipal Reina Sofía, con menos habituales, James Rodríguez entre ellos, en un once que dio la razón a Íñigo Pérez por su falta de minutos. La calidad de Óscar Trejo supuso el 1-2, pero el Unionistas siguió perdonando la goleada con el conjunto de LaLiga EA Sports encerrado en su campo.

James Rodríguez ejecutando un tiro libre en Rayo Vallecano | Foto: @RayoVallecano

Pedro Díaz dio el golpe madrileño del 2-2 en la reanudación y, en medio de la máxima tensión copera, Adrián Embarba sacó su calidad para culminar una buena jugada del Rayo en el 84′ (2-3). Con todo, la roja a Pathé Ciss y el empuje del equipo de Primera RFEF aún trajo el gol que volvió loco al Reina Sofía y que anuló el colegiado para alivio rayista.

Acusan por el arbitraje al Rayo

En Colombia por la vuelta a la titularidad de James después de más de tres meses, hubo un motivo de alegría momentáneo, y más, cuando al término de su participación de algo más de 60 minutos, el 10 colombiano salió como una de las figuras del juego.

No obstante, desde el rival del Rayo pocos minutos después del juego apareció una acusación por parte del entrenador del Unionistas, Daniel Llácer, que se atrevió a decir: “No nos han dejado ganar”, apuntando a un supuesto arbitraje favorable para los de Rodríguez.

Copa del Rey



Dani Llácer, entrenador de Unionistas, sobre el arbitraje.



Mejor no decir nada, sí… pic.twitter.com/mPeJU4PrXo — Chema Díez Juan (@Chemadiju) December 4, 2024

Después de soltar semejante ‘acusación’, sumó que prefería el silencio en sus declaraciones para no recibir castigo alguno: “Del trío arbitral no voy a hablar nada porque me podían meter 70 partidos. Creo que ha enturbiado el gran partido que han hecho los chicos”.

Resaltando el trabajo de los suyos, agregó que llevaron al Rayo a su máximo esfuerzo para no perder: “Hemos sido superiores a un Primera División, que ha tenido que sacar a todos sus jugadores para poder ganar y aun así no lo ha merecido. Estoy super orgulloso de ser el entrenador de Unionistas”.

Justo después, fue que se atrevió a señalar a los jueces que en jugadas cruciales, quienes a su consideración, erraron: “No he dicho nada para que me expulsara. No quiero que el partido se centre en la actuación del árbitro, en el grupo de futbolistas que han hecho un partidazo y que por unas causas y otras no te han dejado ganar”.

Analizando desde toda perspectiva la eliminación, habló así: “Hemos tenido una personalidad brutal. Ha sido un partido súpero completo. El 2-1 nos ha dolido mucho por ese resbalón”.

Plantel del Rayo Vallecano con James (izquierda) celebra en Copa del Rey | Foto: @RayoVallecano

“Somos un equipo valiente que es capaz de someter a un Primera División. El mano a mano de Rastrojo y a partir de ellos se crecen. No me he sentido inferior al Rayo”, agregó feliz del desempeño de los suyos.

Casi para terminar, volvió a hacer hincapié en que por más que se tratase de un rival de dos categorías arriba, se comportaron a la altura: “Hemos jugado de tú a tú. Hemos sido superiores. El equipo ha estado muy bien, muy agresivo. Ha sido un partido muy completo”.

“Lo hemos demostrado, somos un equipo muy valiente. Creo que en ningún momento me he sentido inferior”, finalizó.

Este triunfo del Rayo Vallecano los instaló en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En los próximos días, se hará el sorteo para determinar el siguiente rival contra el que jugaría James Rodríguez en España.